Дочери Навального вручили присужденную ему премию Сахарова 2 15.12.2021, 17:26

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Алексей Навальный и его дочь Дарья

Она заявила, что премия для ее отца — признание работы самого российского оппозиционера и его соратников.

Дочь российского оппозиционного политика Алексея Навального Дарья получила присужденную ему премию Сахарова "За свободу мысли". Вручение состоялось на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге. Трансляцию ведет телеканал "Настоящее Время".

По словам Дарьи Навальной, премия для ее отца – это признание работы самого политика и его соратников. "Это сигнал десяткам миллионов граждан моей страны, которы продолжают бороться за лучшую долю в России", – сказала она.

На церемонии присутствовал соратник Навального Леонид Волков.

Сам оппозиционер не может участвовать в церемонии, так как с начала года находится в исправительной колонии в городе Покрове Владимирской области. Он был помещен туда после того, как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления боевым веществом из группы "Новичок".

Премию Сахарова "За свободу мысли" Европарламент присудил российскому оппозиционеру 20 октября " с формулировкой "за мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил тогда, что "никто нас не может заставить проявлять уважение к подобным решениям" Европарламента. Представитель российского президента предположил, что люди, принимавшие решение о премии, "не располагают достоверной информацией". Что он имел в виду, Песков не пояснил.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в опубликованном сегодня интервью газете "Аргументы и факты" назвал отравление Алексея Навального неудавшейся "операцией Запада с сакральной жертвой", чтобы "инспирировать массовое протестное движение" в России. В настоящий момент, по словам главы СВР, "в разведсообществе США и стран ЕС вынуждены признавать, что интерес населения к "берлинскому пациенту" неуклонно снижается", и "ему уже ищут замену в качестве эмблемы российского протеста", сказал Нарышкин.

Он также заявил, что Москва ждет "вразумительных объяснений" по поводу "появления в анализах российского гражданина после его отправки в Берлин следов боевого отравляющего вещества". В российских анализах Навального их не было, сообщил глава СВР.

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