Белоруска, бойкотировавшая провластное письмо, стала лучшей биатлонисткой недели 2 15.12.2021, 17:40

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Анна Сола

На минувшей неделе Сола выиграла гонку спринта, а затем стала второй в гонке преследования.

Белоруска Анна Сола была признана лучшей биатлонисткой недели по результатам этапа Кубка мира в Хохфильцене. Об этом сообщает пресс-служба IBU.

Голосование проводилось в социальных сетях организации. По его итогам Сола набрала 32% голосов.

На минувшей неделе Сола выиграла гонку спринта, а затем стала второй в гонке преследования.

Напомним, Анна Сола бойкотировала провластное письмо спортсменов.

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