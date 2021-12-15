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Белоруска, бойкотировавшая провластное письмо, стала лучшей биатлонисткой недели

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  • 15.12.2021, 17:40
  • 3,228
Белоруска, бойкотировавшая провластное письмо, стала лучшей биатлонисткой недели
Анна Сола

На минувшей неделе Сола выиграла гонку спринта, а затем стала второй в гонке преследования.

Белоруска Анна Сола была признана лучшей биатлонисткой недели по результатам этапа Кубка мира в Хохфильцене. Об этом сообщает пресс-служба IBU.

Голосование проводилось в социальных сетях организации. По его итогам Сола набрала 32% голосов.

На минувшей неделе Сола выиграла гонку спринта, а затем стала второй в гонке преследования.

Напомним, Анна Сола бойкотировала провластное письмо спортсменов.

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