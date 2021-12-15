Белоруска, бойкотировавшая провластное письмо, стала лучшей биатлонисткой недели

Белоруска, бойкотировавшая провластное письмо, стала лучшей биатлонисткой недели2
- 15.12.2021, 17:40
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На минувшей неделе Сола выиграла гонку спринта, а затем стала второй в гонке преследования.
Белоруска Анна Сола была признана лучшей биатлонисткой недели по результатам этапа Кубка мира в Хохфильцене. Об этом сообщает пресс-служба IBU.
Голосование проводилось в социальных сетях организации. По его итогам Сола набрала 32% голосов.
На минувшей неделе Сола выиграла гонку спринта, а затем стала второй в гонке преследования.
Напомним, Анна Сола бойкотировала провластное письмо спортсменов.