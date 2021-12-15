Болгария продолжает блокировать переговоры о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании 4 15.12.2021, 17:51

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Причина — исторический спор.

Министры иностранных дел ЕС и европейских дел во вторник снова не смогли установить дату и не указали конкретные временные рамки начала переговоров о вступлении в Евросоюз Албании и Северной Македонии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Balkan Insight.

"Совет с нетерпением ожидает проведения первой межправительственной конференции [с Албанией и Северной Македонией] как можно быстрее", – говорится в нечетко сформулированных выводах о расширении Совета по общим вопросам во вторник, состоявшегося накануне заседания Европейского совета в четверг.

Опять же, главной причиной задержки, второй год подряд, была блокада Болгарией на пути Северной Македонии в ЕС из-за нерешенного спора по истории и идентичности.

София настаивает на том, чтобы Скопье признало фактическую болгарскую идентичность, сосредоточенную на утверждениях, что македонская идентичность и язык имеют болгарское происхождение.

Болгария заявила, что еще не готова снять блокаду Скопье, предложив разделить процессы Северной Македонии и Албании, чтобы по крайней мере Албания могла двигаться вперед.

Но в Совете ЕС преобладало мнение, что две страны должны прогрессировать как часть одного пакета.

Между тем, изменение режима в Софии дает Северной Македонии определенную надежду.

Новый премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, вступивший в должность в понедельник, заявил британской Financial Times во вторник, что он хочет возобновить устаревшие переговоры с Северной Македонией, которые могут привести к прорыву в течение следующих шести месяцев.

Петков добавил, что его цель состоит в том, чтобы Болгария наконец-то сняла свою блокаду и присоединилась к другим странам ЕС, когда речь заходит о процессе расширения Евросоюза.

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