В белорусских вузах массово увольняют преподавателей

В белорусских вузах массово увольняют преподавателей2
- 15.12.2021, 17:59
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Неугодных продолжают «оптимизировать».
Белорусское объединение рабочих сообщает о волне увольнений в белорусских вузах:
— Университет давно перестал быть местом, где люди получают образование. Теперь это место, где учат родину любить. Точнее не родину, а политических уродов, которые умеют управлять страной только с помощью избиений.
В Академии искусств уволили 25 преподавателей.
В БГУ увольнения затронули преимущественно гуманитарные факультеты. Известно об увольнениях на философском и филологическом факультетах. С филфака БГУ «ушли» признанного специалиста в области полонистики, профессора кафедры славянского языковедения Аллу Кожинову, которая участвовала в видеообращении против послевыборного насилия, — пишет Telegram-канал.