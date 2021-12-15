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В белорусских вузах массово увольняют преподавателей

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  • 15.12.2021, 17:59
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В белорусских вузах массово увольняют преподавателей

Неугодных продолжают «оптимизировать».

Белорусское объединение рабочих сообщает о волне увольнений в белорусских вузах:

— Университет давно перестал быть местом, где люди получают образование. Теперь это место, где учат родину любить. Точнее не родину, а политических уродов, которые умеют управлять страной только с помощью избиений.

В Академии искусств уволили 25 преподавателей.

В БГУ увольнения затронули преимущественно гуманитарные факультеты. Известно об увольнениях на философском и филологическом факультетах. С филфака БГУ «ушли» признанного специалиста в области полонистики, профессора кафедры славянского языковедения Аллу Кожинову, которая участвовала в видеообращении против послевыборного насилия, — пишет Telegram-канал.

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