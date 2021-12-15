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Законодатели США призвали ускорить поставки оружия Украине

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  • 15.12.2021, 18:08
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Законодатели США призвали ускорить поставки оружия Украине

Они считают, что санкции не убедят Путина.

Законодатели США считают, что угрозы санкций не убедят российского президента Владимира Путина воздержаться от возможной агрессии и призвали ускорить поставки оружия Украине. Об этом сообщает «Голос Америки».

На этих выходных Киев посетила делегация Конгресса. В нее вошли законодатели от обеих ведущих партий США: демократы Рубен Галлего, Салуд Карбаджал, Сет Мултон и республиканцы Джо Уилсон, Майкл Волц.

После визита конгрессмены заявили, что ситуация вызывает «значительную обеспокоенность» и призвали Белый дом ускорить поставки оружия украинским военным, включая Javelin.

«Думаю, что обещания жестких реакций после вторжения немного сделают, чтобы повлиять на Путина», — заявил конгрессмен-республиканец Майк Волц.

По его мнению, Путин наращивает войска, потому что знает, что ему это может сойти с рук.

«Нужно четко дать понять, как предоставленное нами оружие приведет к большим потерям среди российского войска в первый же день, а не со временем», — добавил конгрессмен Сет Мултон.

Законодатели заявили, что в отличие от 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской области, украинские войска теперь готовы сопротивляться.

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