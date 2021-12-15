Финансирование заморозили, рабочих разогнали: что происходит с калийной стройкой Гуцериева в Любани 15.12.2021, 18:20

3,832

Фото: «Еврорадио»

«Славкалий» и подрядчики скрывают положение дел на Нежинском ГОКе.

Компания "Славкалий" Михаила Гуцериева разрабатывает калийное месторождение под Любанью на кредитные деньги из Китая. Летом китайская сторона остановила кредитование из-за того, что Гуцериев оказался под санкциями ЕС и Великобритании. С тех пор официально не сообщается, что происходит на Нежинском ГОКе. В пресс-службе "Славкалия" отказываются от комментариев.

Журналисты "Еврорадио" решили посмотреть, что же происходит на комбинате, а заодно узнать у местных, как идет стройка.

Грандиозной стройки на Нежинском ГОК не видно

На подходе к соседней с Нежинским ГОКом деревне замечаем довольно необычное для белорусской глубинки явление. Два китайца в синих рабочих костюмах, похоже, устроили пробежку прямо на трассе, да еще и по ходу движения. С ними бегут две собаки. Признаемся, опешили мы настолько, что снять эту картину не успели.

Ближе к Нежинскому ГОКу на обочинах появляется заснеженная техника. Она стоит без дела. На проходной нас, конечно, не пускают на территорию объекта.

— Фото и видеосъемка запрещена, вся информация есть на официальном сайте, — отрезает охрана.

Спрашиваем, скоро ли закончится стройка.

— Надеюсь, что да, — говорит охранник. На этом и расходимся.

Определить, есть ли где-то внутри активность, невозможно. Замечаем поодаль только группу рабочих из 5-6 человек. В остальном снаружи кажется, что весь огромный комплекс пустует.

Финансирование заморозили, рабочих разогнали

В Любани о Нежинском ГОКе говорят разное, но одно понятно точно: у стройки есть проблемы с финансами.

— Да нет, его [комбинат. — ред.] не закроют. Рабочих подсобных прогнали. Там же санкции. Но строят. Мы не боимся санкций, как Лукашенко сказал. Мы другую дорогу откроем, — говорит пожилой мужчина.

Любанский магазинчик встречает возгласами покупательницы:

— Извините меня, ну не десять тысяч получать зарплату! Это же вообще никакие деньги.

Из ее разговора с продавцом понимаем, что речь идет о российских тысячах, а с работой в Любани напряженно. Интересуемся, как так, если рядом "Славкалий" строит комбинат.

— Да никакой зарплаты, что вы говорите? "Славкалия" у нас уже нет. Заморозили. Может, месяц или два уже, — говорит продавец.

— Выехала половина китайцев, китайцев здесь очень много. Они спонсируют, работают, но помимо китайцев были же и другие. Китайцы нанимали наших на работу. Работает "Славкалий", но масштабы мизерные, — добавляет ее коллега.

"Здесь китайская химия"

В кофейне находим двух разговорчивых парней.

— Из-за санкций заморозили стройку. На ближайший годик так точно. Нет финансирования. Поэтому, пока у нас немножко власть не поменяется, у нас будет заморожена стройка, — рассказывает один из парней.

Собеседники говорят, что китайские работники все же есть на Нежинском ГОКе.

— По факту у них здесь вроде химии китайской. Они семьями сюда из провинций поприезжали, а сейчас просто назад не могут уехать. Их не отправят, пока стройка не закончится, — дополняет второй собеседник.

Спрашиваем, как же они живут.

— В бараке. Видимо, зарплата платится.

— У них там не бараки, я тебе скажу. Нормальные хатки. А зарплату им задерживают. Я у китайцев в "бараке" был. Там бассейны, спортзалы.

— Ты не у тех китайцев был просто. Есть же по-разному. Есть просто рабочие.

Уточняем, что стало с белорусскими строителями с Нежинского ГОКа.

— Есть маленькая часть тех, кто работает. Но в основном там все субподрядчиками были. Соответственно, все, кто свои объекты доделал, новые не получат и уезжают. Технику посвозили оттуда всю. Раньше там была просто грандиозная стройка. Может, кто-то что-то доделывает, но по факту на последние копейки. Их откроют опять, просто вопрос времени.

Подрядчики ищут работников, но ничего не комментируют

Хотя, по словам местных жителей, стройка на Нежинском ГОКе заморожена, в любанском центре занятости ищут работников строительной отрасли со знанием китайского языка и опытом работы в китайской компании. Также есть вакансии для людей, который знают немецкий и работали с немецким оборудованием.

Позиций более 60. Причем по некоторым нужно по 30 работников. Некоторые вакансии датированы началом сентября, другие — концом октября. Везде предлагают гибкий график. Зарплата при внушительных требованиях всего от 510 до 550 рублей. Ищут самых разных специалистов: от менеджеров и экономистов до каменщиков, маляров и геодезистов.

Наниматели — китайская компания КОО "CITIC Construction Co., Ltd." и немецкая REDPATH DEILMANN GmbH. Они работают на Нежинском ГОКе.

Заместитель главы представительства КОО "CITIC Construction Co., Ltd." в Беларуси Игорь Прохоцкий на вопросы о стройке под Любанью говорит:

— Боюсь, что я не смогу ответить на ваши вопросы. Думаю, что в обозримом будущем вряд ли вам кто-то сможет ответить.

Руководитель отдела "Проекты на территории стран СНГ" REDPATH DEILMANN GmbH Денис Иголка отвечает, что не в курсе дел на Нежинском ГОК.

— Я сейчас в Германии, о состоянии стройки нужно узнавать на месте.

До минского руководства дозвониться не удалось, зато мы точно видели машины с логотипом REDPATH DEILMANN GmbH, которые ехали в сторону Нежинского ГОКа.

Журналисты направили официальные запросы компаниям с просьбой уточнить, работают ли они на Нежинском ГОКе и не опасаются ли санкций против Михаила Гуцериева и Беларуси. Также запрос направлен Михаилу Гуцериеву с просьбой рассказать о работе и перспективах комбината

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».