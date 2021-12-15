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Шейман приехал в Венесуэлу

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  • 15.12.2021, 19:30
  • 22,744
Шейман приехал в Венесуэлу

Фотофакт.

15 декабря в Венесуэлу прибыла лукашенковская делегация высокого уровня. Как сообщает Министерство внешних связей Венесуэлы, делегация примет участие в создании VIII смешанной комиссии между двумя странами «с целью содействия продуктивному экономическому сотрудничеству в рамках суверенитета и геополитики мира», говорится в сообщении венесуэльского министерства.

На фотографиях, опубликованным венесуэльским ведомством, можно заметить Виктора Шеймана. В сообщении министерства он назван спецпосланником Лукашенко. МИД Венесуэлы также опубликовал видео выхода Шеймана из самолета, но через несколько минут удалил его.

В начале декабря Шейман в качестве спецпосланника Лукашенко посетил Нигерию.

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