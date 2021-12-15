С пятницы в Минске заработают рождественские ярмарки 1 15.12.2021, 20:45

Самые крупные из них пройдут на Октябрьской площади и у Дворца спорта.

С пятницы 17 декабря в Минске заработают праздничные ярмарки. Самые крупные из них пройдут на Октябрьской площади и у Дворца спорта, сообщает агентство «Минск-Новости».

На Октябрьской площади установят 12 стеклянных павильонов. Они будут работать 17–23 декабря — с 12:00 до 20:00, 24–30 декабря — с 12:00 до 23:00. 31 декабря — с 12.00 и до 4.00 1 января. Ярмарка будет работать до 14 января включительно. Торговлю на площади организовывают ГУМ, ЦУМ и универмаг «Беларусью». Сообщается, что на ярмарке можно будет купить подарки с символикой наступающего года тигра, елочные игрушки, угощения от кулинаров и кондитеров — блины, драники и другие блюда из картофеля свежую выпечку, сладости и горячие напитки. Подготовлено и постное меню .

Торговлю на ярмарке у Дворца спорта организуют около 40 частных организаций Минска. Павильоны оформят в виде деревянных шале, в продаже обещают искусственные и натуральные ели, сувениры, елочные украшения, подарки. Будет организована полноценная зона фудкорта с различными блюдами и горячими напитками. График работы в будние дни — с 14:00 до 22:00, а в выходные — с 12:00 до 23:00. В новогоднюю ночь — до четырех утра. Ярмарка продлится с 17 декабря до 16 января.

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