Instagram рассказала о трендах 2022 года 2 15.12.2021, 20:48

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Соцсеть опросила пользователей поколения Z.

Социальная сеть Instagram составила отчет, в котором собрала основные тренды, которые будут определять развитие культуры в 2022 году, выделенные пользователями поколения Z (в возрасте от 14 до 23 лет). Опрос коснулся таких сфер как красота, социальная справедливость, мода и так далее, сообщается в блоге соцсети, пишет «Зеркало недели».

Карьера и образование

В соцсети отмечают, что пандемия поспособствовала тому, что молодые люди пересмотрели многие аспекты своей жизни. Так, 90% из них считают, что лучшее образование дает опыт реальной жизни. Учитывая стоимость высшего образования, они рассматривают альтернативные пути обучения.

Кроме того, 68% из них рассматривают работу как «нечто, что я должен делать» и «не самую важную вещь в моей жизни». 71% молодых людей ответили, что предпочли бы работу, которая приносит удовольствие, даже если она приносит меньше денег.

Здоровье

Молодые люди стали ставить на первое место психическое здоровье и рассматривать выбор, который они совершают, с позиции того, как он влияет на их самочувствие. Каждый третий из них совершает практики, например медитацию, которые помогают поддерживать психическое здоровье.

Следующим шагом молодые люди также назвали целостное благополучие. В соцсети отмечают, что в 2022 году все еще будут практиковаться домашние занятия спортом, но благополучие больше не рассматривается только с точки зрения физических занятий. Молодые люди больше уделяют внимания всестороннему развитию: рисованию, написанию музыки и так далее. А также стараются сделать свой дом более уютным и дружественным к окружающей среде.

Социальная справедливость

Молодые люди чаще всего принимают участие в социальных акциях в основном в онлайн-формате. Кроме того, социальные сети помогают распространять информацию о каких-либо социальных событиях. Пользователи Instagram более вовлечены и в оффлайн-жизнь, они чаще голосуют на местных и национальных выборах, чем те, кто не зарегистрирован в соцсети.

Молодые люди отметили, что в 2022 году будут больше жертвовать на благотворительность, а также будут больше следить за аккаунтами активистов.

Мемы

Для молодых людей мемы дают чувство контроля, большинство из них отдают предпочтение мемам, связанным астрологией и рынком, а также ожидают увидеть больше подобного контента в 2022. Кроме того, в следующем году все большей популярностью будут пользоваться мемы с абсурдным юмором, а также связанные с криптовалютами.

Красота и мода

В этой сфере будут преобладать естественная красота и минималистический, натуральный макияж. В соцсети отметили, что молодые люди все больше думают о том, что они наносят на свое лицо и тело, поэтому будут отдавать предпочтение чистой, сияющей коже с минимумом продуктов на ней.

А вот в сфере моды, наоборот, будут преобладать смелые идеи, которые молодые люди используют «как двигатель радости, оптимизма и самовыражения».

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