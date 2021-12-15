Лукашенко стало не по себе после встречи с пенсионерками из Орши 30 15.12.2021, 20:53

23,316

Диктатор рассказал, как на улице якобы «столкнулся с двумя женщинами».

15 декабря во время встречи с «активом» Витебской области Лукашенко рассказал историю про двух пенсионерок.

Он утверждает, что во время недавнего посещения Александрии на Шкловщине «на улице столкнулся с двумя женщинами из-под Орши». По его словам, они всю ночь шли пешком (ведь «не было на чем приехать») — каким-то образом узнали, что он туда прилетит на вертолете. Пенсионерки искали правды и принесли пачку документов.

«Туалет кто-то построил, забор не перенес, 70 сантиметров ни туда ни сюда, — так описал Лукашенко проблемы. — Идет какой — то спор в БТИ, районе — ужас. Вторая купила дом — что-то не так, что-то не этак».

После встречи с женщинами Лукашенко «как-то не по себе стало». Он возмутился, что такие проблемы не решают местные органы власти.

«Уже пенсионерки, а мы заставляем их ходить по стране, — говорил Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».