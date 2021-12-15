Николай Статкевич: Это продлится не очень долго 8 15.12.2021, 21:03

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Лидер оппозиции поблагодарил белорусов.

Сегодня, 15 декабря, политику разрешили встретиться с супругой Мариной Адамович, передает «Радыё Рацыя».

Встреча Николая Статкевича и Марины Адамович состоялась в СИЗО-3 в Гомеле.

Когда Статкевича переведут в колонию в Глубокое, пока неизвестно.

По словам Марины Адамович, Николай Статкевич попросил передать слова поддержки тем белорусам, которые, несмотря ни на что, продолжают проявлять солидарность с заключенными, сопротивляются, помогают семьям арестованных.

Николай Статкевич также просит белорусов не покидать страну, так как ее нужно будет восстанавливать очень скоро, а это потребует больших усилий.

Напомним, что 14 декабря Гомельский областной суд вынес незаконный приговор по «делу Тихановского»: Сергея Тихановского приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, Николая Статкевича осудили на 14 лет, Игоря Лосика на 15 лет, Артема Сакова на 16 лет, Владимира Цыгановича на 15 лет, Дмитрия Попова — на 16 лет.

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