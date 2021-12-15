Чиновники нашли причину, почему подскочили цены на продукты 4 15.12.2021, 21:12

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И сообщили про стремительный рост цен на мясо.

В МАРТ нашли пояснение, почему в Беларуси заметно выросли цены на продовольственные товары. Среди причин — повышение цен на сырье на внешних рынках, что негативно влияет на розничные цены в нашей стране, считают в ведомстве. В МАРТ также сообщили про заметное подорожание мяса, но не пояснили, с чем это может быть связано.

«Сохранение тенденции повышенного роста цен на сырьевые товары на внешних рынках по-прежнему оказывает негативное влияние на потребительские цены внутри страны. По оценке МАРТ, годовой прирост мировых цен на продовольствие в ноябре 2021 года сохранился составил 29,3% (29,8% месяцем ранее). В Российской Федерации продукты питания за год подорожали на 12%, плодовоовощную продукцию — на 19,4% (общая инфляция ускорилась до максимального уровня с июня 2016 года — 8,4%)».

В МАРТ уточняют, что в ноябре ускорился рост цен в годовом выражении на критический импорт (то, что у нас не производят или в небольших объемах) и товары с высокой импортной составляющей. Речь про крупу и бобовые (с 6,1% в октябре до 8,6% в ноябре), рыбу и рыбопродукты (с 10,8% до 12,4%). Также годовая инфляция заметно ускорилась на некоторые непродовольственные товары: обувь — до 5,1%, обои — до 7,9%, синтетические моющие средства — до 11,8%."Кроме того, продолжается удорожание мяса и мясопродуктов (на 14,8% в годовом выражении в ноябре против 14,3% в октябре)", — добавляют в ведомстве. При этом чиновники не уточняют, с чем конкретно связано заметное подорожание мяса.

В МАРТ почему-то не рассказали, что в лидерах по росту цен значатся многие отечественные овощи.

В лидерах по месячному приросту цен в ноябре, по данным МАРТ, оказались в основном продукты. Заметнее всего за прошлый месяц подорожали рыба и рыбопродукты (на 1,8% к октябрю), кондитерские изделия (на 1,4%), макароны (на 1,3%), мясо и мясопродукты (на 0,9%), одежда (на 0,3%).

По данным Белстата, в ноябре заметнее всего из продуктов стали дороже капуста белокочанная свежая (+12,8% к октябрю), свекла (+9,9%), гречка (+6,4%).

Также в лидеры по подорожанию в ноябре попали, по информации МАРТ, бытовые услуги (+1,4% к октябрю). При этом обувь подешевела на 0,4% за ноябрь, а билеты на самолеты — на 2,1%.

Напомним, в этом году чиновники сделали белорусам новогодний «подарок», что стало причиной заметного роста инфляции уже в первые месяцы. Так, власти подняли с 1 января НДС на лекарства, медизделия, детские товары, многие продукты питания, в том числе сладости, что отразилось на розничных ценах. При этом министр по налогам и сборам Сергей Наливайко прогнозировал, что из-за повышения НДС «роста цен не произойдет». В июле в Нацбанке признали, что повышение НДС стало дополнительным проинфляционным импульсом.

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