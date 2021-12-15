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Максим Знак написал из тюрьмы семь тысяч писем

  • 15.12.2021, 22:21
  • 1,146
Максим Знак написал из тюрьмы семь тысяч писем
Максим Знак

Примерно за год в заключении юрист прочитал 276 книг.

Максим Знак написал из тюрьмы семь тысяч писем, написал в Facebook отец политзаключенного.

Юрист, лидер штаба политика Виктора Бабарико был осужден на 10 лет лишения свободы вместе с Марией Колесниковой, которую приговорили к 11 годам. Примерно за год в заключении он прочитал 276 книг, и заочно стал лауреатом двух престижных премий — Lawyers for Lawyers и International Bar Association.

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