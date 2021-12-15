Слабость режима на одном примере 15.12.2021, 22:25

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Витольд Ашурок

Сегодня режим Лукашенко способно напугать даже слово «Ганьба».

18 января 2021 года Витольд Ашурок, активист из Березовки, был осужден на 5 лет колонии. После оглашения приговора присутствующие на суде кричали «Ганьба» и «Верым, можам, пераможам». Тогда несколько человек осудили за это по административным статьям. Теперь в отношении тех, кто кричал, возбуждено уголовное дело по второй части статьи 339 УК РБ (хулиганство), пишет правозащитный центр «Весна».

Напомним, Витольд Ашурок, осужденный на пять лет лишения свободы, умер в шкловской колонии в мае 2021 года.

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