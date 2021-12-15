Австрия может поменять посла в Беларуси 15.12.2021, 22:46

На должность посла рекомендован Рональд Штурм, проработавший долгое время послом Австрии в Ливии.

На сегодняшнем заседании Совета министров Австрии по поручению министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга было принято решение о замене ряда дипломатических представителей страны за рубежом.

Пресс-служба австрийского МИД приводит список из 28 человек. Среди них — посол Австрии в Беларуси Алоизия Вёргеттер. Ее кандидатура предлагается на должность постоянного представителя Австрии при Совете Европы в Страсбурге. Согласно списку, на ее место в Минск рекомендован Рональд Штурм, проработавший долгое время послом Австрии в Ливии.

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