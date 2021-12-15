Дальнобойщиков из Беларуси не пускают в Польшу 3 15.12.2021, 23:17

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Нужен ПЦР-тест.

С 15 декабря все прибывающие в Польшу не из стран Шенгенской зоны должны предъявлять ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 24 часа до въезда в страну. Нововведение касается и вакцинированных, и переболевших ковидом людей. Под требование попали и дальнобойщики, которые сейчас застряли в очередях на границе — практически у всех теста нет. Zerkalo.io узнало, как будет решаться вопрос.

С 15 декабря в Польше ввели новые ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Каждый человек перед прибытием в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны должен сдать тест на COVID-19. Тест нужно сделать не более чем за 24 часа до поездки. Вакцинация не освобождает от тестирования, также как факт того, что человек переболел ковидом.

Водителей без тестов польская сторона разворачивает обратно в Беларусь. Они вынуждены искать медцентры, где можно быстро сдать тест. Однако сделать это непросто — например, в Бресте почти везде время для тестирования расписано на ближайшие сутки.

Дальнобойщики недоумевают, почему не предусмотрели возможность делать экспресс-тесты на границе, как, например, это делают латыши: «они поставили будку и за 24 евро всех проверяют».

К вечеру среди водителей прошел слух, что на белорусской стороне для дальнобойщиков организуют возможность сдавать тесты. Эту информацию в 18.30 подтвердили по телефону оперативного дежурного Брестской пограничной группы.

— Да, будем спасать, вопрос уже решается. Скоро тесты будут делать, — сообщил дежурный.

Уже через полчаса в ПП «Козловичи» приехали медики, которым выделили помещение для забора материала у водителей для тестирования. Одним из первых ПЦР-тест сдал водитель Сергей.

Сергей оплатил услугу через ЕРИП, а те, кто не мог это сделать, стояли в кассу в огромной очереди. По информации водителя, сейчас медики взяли 96 тестов, их результат будет примерно в два часа ночи.

По сведениям дальнобойщиков, колейка грузовиков на выезд из Беларуси через ПП «Козловичи» растянулась до поворота на деревни Черни — это примерно 13 км. Движения в сторону Польши нет с 13.00.

В сторону Беларуси очередь из фур также большая — около 12 км.

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