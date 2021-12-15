Игорь Лосик: Белорусы, будьте сильными и смелыми 2 15.12.2021, 23:25

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Игорь Лосик

Сдаваться ни в коем случае нельзя.

Жена Игоря Лосика Дарья встретилась с ним на следующий день после судилища и рассказала «Радыё Свабода» о его пребывании в плену у режима.

Во время встречи Игорь сказал жене, что услышал свое имя только один раз за пять месяцев проведения судилища. Он попросил ее распространить эту информацию.

— Становится предельно ясным, почему суд был закрытым, почему суд был в СИЗО, и почему туда никого не пускали. Да, потому что там пустое обвинение, и материалы дела написаны я не знаю в каком бреду, если человек, находясь в камере СИЗО №1 на Володарского управляет августовскими протестами. Это позор. Я хочу, чтобы это знали все, — говорит Дарья.

— Он просил передать белорусам, что нужно быть сильными, смелыми, говорить открыто о том, что здесь происходит, не сдаваться, ни в коем случае не прятать свои головы в песок, потому что от этого зависят жизни, судьбы и здоровье всех тех, кто сейчас находится в тюрьмах, — добавляет она.

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