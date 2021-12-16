В Ливии военные захватили дворец президента и здание правительства 16.12.2021, 8:03

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Фото: twitter.com/218news

Участники переворота заявили, что президентских выборов 24 декабря не будет.

В ливийской столице Триполи вечером в среду, 15 декабря, вооруженные лица захватили дворец президента и окружили здания правительства и Министерства обороны. Об этом информирует Sky News Arabia.

По данным издания, председателя и членов Президентского совета страны эвакуировали в безопасное место после получения информации о готовящихся нападениях на их дома.

Отмечается, что военные, участвующие в захвате госучреждений, входят в Батальон бригады Ас-Самуд. Они уже заявили, что "президентских выборов в Ливии не будет, и мы закроем все государственные учреждения в Триполи".

Как сообщают пользователи Сети, вооруженные люди захватывают все значимые объекты инфраструктуры. Также в крупных городах на западе страны в состояние боевой готовности приведены нескольких военных формирований.

На фоне происходящего ряд районов Триполи остались без электричества.

Напомним, в марте в Ливии утвердили состав нового единого правительства, мандат которого должен был действовать до 24 декабря этого года - до первых в истории страны президентских выборов.

При этом Госсовет Ливии ранее призвал отложить выборы главы государства до 2023 года из-за невозможности их проведения в нынешних условиях. Камнем преткновения стала статья в избирательном законе, дающая право баллотироваться военным. Это открывает путь к выдвижению фельдмаршала Халифы Хафтара, который уже временно сложил с себя полномочия командующего Ливийской национальной армией.

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