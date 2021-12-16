Die Welt: Режим Лукашнко нужно подвергнуть остракизму 16.12.2021, 8:14

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Немецкие СМИ — о приговоре по «делу Тихановского».

СМИ ФРГ возмущены приговором белорусскому блогеру Сергею Тихановскому. Они сравнивают произошедшее со сталинскими процессами и призывают Запад усилить давление на режим Лукашенко.

18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима - такой приговор суд в Гомеле вынес блогеру Сергею Тихановскому, мужу лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Вердикт резко раскритиковали в правительстве Германии. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) назвала решение скандальным и призвала Минск безоговорочно освободить всех политических заключенных, сообщает dw.com.

Как на новость о приговоре Тихановскому отрегировали немецкие СМИ?

Приговор Тихановскому - "как в сталинские времена"

Судебный процесс против Сергея Тихановского "напоминает о мрачных временах сталинизма", пишет в газете Frankfurter Rundschau журналист Ян Эмендерфер (Jan Emendörfer), специализирующийся на освещении событий в Восточной Европе и России.

"Диктатор Александр Лукашенко продолжает свою кампанию мести белорусскому сопротивлению. Приговором видеоблогеру Сергею Тихановскому и пяти его соратникам Лукашенко хочет заставить замолчать всю белорусскую оппозицию", - замечает он.

Мера наказания, полагает Эмендерфер, "судя по всему, была установлена уже заранее - как и в самые мрачные сталинские времена. Единственной задачей "суда" было сконструировать "правонарушение", которое надлежит осудить".

По оценке автора, в Беларуси "снова можно было наблюдать государственный правовой произвол, свойственный тоталитарным режимам". "Тихановский выступал за демократию, свободные выборы, свободу слова и прессы, и это не может быть преступлением", - подчеркивает Эмендерфер.

Беларусь - "разбойничье государство", ЕС должен усилить давление на режим

Режим Лукашенко сделал Беларусь "разбойничьим государством", страной-изгоем, пишет журналист газеты Die Welt, президент немецкого ПЕН-центра Дениз Юджел (Deniz Yücel), который призывает демократические страны усилить давление на Минск.

"Недавно Евросоюз расширил санкции против Беларуси в ответ на попытку циничного шантажа (имеется в виду ситуация с мигрантами на границе Беларуси и Польши. - Ред.). Теперь жестокое подавление оппозиции должно послужить достаточной причиной для того, чтобы пустить в ход все средства против режима: усилить экономическое и политическое давление, изолировать его, подвергнуть остракизму", - пишет автор комментария.

При этом, полагает Юджел, преследования оппозиции в Беларуси ведутся с одобрения и при поддержке России: "Нужно исходить из того, что режим Лукашенко, в высшей степени зависимый от своего большого соседа, предпринимает шаги против оппозиционных политиков, журналистов и правозащитников только с одобрения своего покровителя - автократической России Владимира Путина". По этой причине, считает журналист, Запад в связи с ситуацией в Беларуси должен усилить давление и на Россию.

"Режим Лукашенко представляет собой "разбойничье государство" в центре Европы 21 века. Именно так и нужно с ним обращаться", - так автор подытоживает свою статью.

Обвинения против Тихановского лживы, как и результаты выборов 2020 года

Обвинения белорусской юстиции, предъявленные Сергею Тихановскому, столь же лживы, как и официальные результаты президентских выборов в августе 2020 года, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, пишет обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер (Reinhard Veser).

"Нарушение общественного порядка", в котором, помимо прочего, обвиняют Тихановского, состоит исключительно в том, что он воспользовался своими основными демократическими правами. "Преступление", за которое его приговорили к 18 годам колонии строгого режима, - попытка баллотироваться в президенты. "Правонарушение" еще пяти человек, которых приговорили к лишению свободы сроком от 14 до 16 лет, состоит лишь в том, что они его поддерживали, указывает журналист.

По оценке Фезера, приговор Тихановскому был вынесен с целью отомстить его жене Светлане Тихановской. Этот вердикт - самый суровый, но также важно обратить внимание и на многих других, менее известных жертв режима. "С ними жестоко обращаются в тюрьмах, многих вынуждают делать унизительные самообвинения перед камерами, - напоминает обозреватель. - Имена многих полицейских, судей, прокуроров и пропагандистов, которые совершают эти преступления, известны. Их действия нужно хорошо задокументировать уже сейчас, чтобы после падения диктатуры можно было сразу привлечь их к суду".

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