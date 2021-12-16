Сотрудник администрации: Лукашенко вызывают в Кремль «на ковер» из-за «новой Ермошиной» 16.12.2021, 8:34

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Фото: ТАСС

Что стоит за информацией о новой встрече в Сочи?

Вместо «бессменной» Лидии Ермошиной пост главы Центризбиркома Беларуси занял теперь уже бывший министр образования Игорь Карпенко. Одна из реакций, возникших среди белорусов после такой кадровой перестановки — поменяли шило на мыло. А как Москва отреагирует на смену главы белорусского ЦИК?

— Если в целом векторы по другим направлениям будут удовлетворять Кремль, то они «прикроют глаза», сделают вид, что зачтено, — рассказывает в эфире «Еврорадио» экс-сотрудник администрации Лукашенко Артем Проскалович. — Будут ждать дальше, что же там в проекте Конституции, как пройдет референдум и когда наконец-то Лукашенко пересядет в другое кресло.

— В потоке всех новостей стало известно о назначении главы ЦИК, и потом появилась информация о новой встрече в Сочи, — продолжает Артем Проскалович. — Можно расценивать это как последовавшую реакцию. Видимо, опять «вызывают на ковер», чтобы сказать о «неправильно принятом решении».

Будут смотреть в комплексе. Я думаю, в Кремле уделяют внимание происходящему в Беларуси. Папочка на стол [подноготная Карпенко. — ред.] ляжет — кто этот человек, каково его прошлое, какие взгляды у него, какое он в системе занимал место и какие он проповедовал ценности.

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