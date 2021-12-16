Названы три лучших продукта для укрепления иммунитета зимой 16.12.2021, 8:54

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Рекомендации от британского врача-диетолога.

Для оптимального функционирования иммунной системы организм должен получать достаточно энергии и питательных веществ, подчеркивают врачи.

Британский врач-диетолог Никки Кларк рассказала в интервью изданию Express (перевод — healthinfo.ua), какие продукты следует включить в рацион питания зимой, чтобы поддержать организм в его сопротивлении инфекциям, укрепить иммунитет.

«Неправильное питание может поставить под угрозу вашу способность отражать инфекцию. Для укрепления иммунного здоровья добавьте в свой рацион продукты, богатые витаминами и другими важными питательными веществами», - поделилась рекомендацией эксперт.

Диетолог советует употреблять зимой три продукта, помимо остальных.

Капуста. Доступный овощ богат витаминами А, С и К. По словам врача диетолога, обычная капуста на самом деле является одним из лучших продуктов на планете, благодаря своей насыщенности витаминами, минералами, клетчаткой.

«Капуста богата антиоксидантами, такими как витамин С, которые могут помочь бороться с окислительным повреждением организма. Окислительное повреждение играет роль во многих заболеваниях».

Шпинат. Содержит высокий уровень витамина С и является щедрым источником антиоксидантов, улучшающих способность иммунной системы бороться с возбудителями инфекций.

Куркума. Врач-диетолог поясняет: когда тело хронически воспалено, иммунная система подавляется, и это может делать человека более восприимчивым к болезням. Активное соединение куркумы – куркумин – это мощный противовоспалительный ингредиент, действующий как сильный антиоксидант. Эксперт заявила, что употребление куркумы укрепляет иммунную систему и повышает защиту организма от болезней.

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