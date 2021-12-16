В налоговой Беларуси рассказали, сколько должен заплатить Дед Мороз, чтобы поздравлять детей 6 16.12.2021, 9:05

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Самая высокая ставка налога — в Минске.

Перед новогодними праздниками в Беларуси проводят «акцию» «Дед Мороз, не забудь уплатить налоги!». Министерство по налогам и сборам напоминает, сколько «дедушке» нужно будет заплатить, чтобы идти поздравлять детей, пишет telegraf.by.

Дело в том, что по законно любой белорус может осуществлять определенные виды деятельности как индивидуальный предприниматель без обязательной регистрации. Однако он должен заплатить единый налог . Это прописано в пункте 3 статьи 337 Налогового кодекса Беларуси.

Это касается в том числе и Дедов Морозов.

Чтобы про это напомнить, налоговая Мозырского района, например, каждый год проводит акцию «Дед Мороз, не забудь уплатить налоги!».

«Инспекция МНС по Мозырскому району напоминает гражданам, желающим оказывать услуги по поздравлению с Рождеством и Новым годом, о необходимости подать уведомление в любую налоговую инспекцию и оплатить ставку единого налога до начала осуществления деятельности.

Уведомление физические лица могут подать в письменном либо электронном виде. В нем необходимо указать вид деятельности, период и место ее проведения. Обращаем внимание: деятельность должна осуществляться самостоятельно, без привлечения других физических лиц», — отметили там.

Такой налог нужно заплатить за следующие услуги:

музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий; деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально; предоставление услуг тамадой; деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками, независимо от места их проведения, – ставка в г. Мозыре – 89 руб., а в Мозырском районе – 63 руб. В Минске ставка составит 127 бел.руб, в областных городах и Минском районе— 110 бел. руб.

фотосъемка, изготовление фотографий – ставка в г. Мозыре – 81 руб., а в Мозырском районе – 63 руб. В Минске — 120 бел. руб., в областных городах и Минском районе — 104 бел.руб.

видеосъемка событий – ставка в г. Мозыре – 94 руб., а в Мозырском районе – 68 руб. В Минске — 129 бел. руб., в областных городах и Минском районе — 112 бел.руб.

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