Путин призвал Си Цзиньпина отказаться от SWIFT 17 16.12.2021, 9:14

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Глава Кремля также безуспешно попросил Китай открыть рынок для российского зерна.

Для обеспечения торговых операций между Россией и Китаем необходимо создать независимую финансовую инфраструктуру. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе онлайн-переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил «Интерфаксу» помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Речь идет о такой платежной системе, на которую бы не могли влиять третьим страны, уточнил он, добавив, что этот вопрос «реально обсуждается».

По словам Ушакова, Путин и Си Цзиньпин также обсудили увеличение доли национальных валют - рубля и юаня - во взаимных расчетах, которое продолжает буксовать, несмотря на 7 лет переговоров на уровне правительств и центробанков.

Объем торгов парой юань-рубль на Московской бирже составляет 60-70 млрд рублей в квартал - то есть 0,4% от общего объема экспортно-импортных операций, который ЦБ оценивает в 231 млрд долларов (135 млрд долларов - экспорт, 96 млрд долларов - импорт).

Между российским и китайским народом существуют «глубокие исторические традиции дружбы и взаимопонимания», а отношения вышли на «беспрецедентно высокий уровень», заявил Путин во вступительном слове, которое приводит пресс-служба Кремля.

«Между нашими странами сформирована новая модель сотрудничества, базирующаяся в том числе на таких основах, как невмешательство во внутренние дела и уважение интересов друг друга, решимость превратить общую границу в «пояс» вечного мира и добрососедства», - сказал президент.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков накануне переговоров сообщил, что их темой, вероятно, станет «очень агрессивная риторика» стран НАТО и США, которые грозят России отключением международной системы SWIFT и запретом на валютные операции в случае вторжения в Украину.

По словам Ушакова, Путин попросил Си Цзиньпина открыть рынок для российского зерна. В прошлом году из РФ в Китай было экспортировано 1,8 млн тонн зерновых, но право на экспорт имеют пока лишь семь российских регионов - это Красноярский и Алтайский края, Омская, Амурская, Челябинская, Новосибирская и Курганская области.

Россия добивается аналогичных прав для субъектов. Но на переговорах с Си Цзиньпином однозначного решения не произвучало.

«Этот вопрос будет изучен, и по линии соответствующих ведомств будет дан ответ», - заявил Ушаков.

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