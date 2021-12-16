Ватикан может причислить к лику святых католическую монахиню из Новогрудка

Ватикан может причислить к лику святых католическую монахиню из Новогрудка2
- 16.12.2021, 9:28
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Сестра Мария избежала ареста и расстрела гитлеровцами 1 августа 1943 года.
Папа Римский Франциск одобрил декреты Конгрегации по делам канонизации. Один из них касается признания героизма добродетелей сестры Малгожаты Банась — единственной уцелевшей во время Второй мировой войны монахини-назаретанки из Новогрудка, сообщает Белорусская редакция Vatican News.
Сестра Мария Малгожата родилась в польской деревне Клеча-Дольна. В 21 год вступила в Конгрегацию сестер Святой Семьи из Назарета. Работала в Кракове, Гродно, Варшаве. В 1934 году была направлена в Новогрудок. Во время Второй мировой войны работала в госпитале.
Мария стала единственной среди 12 сестер-назаретанок, которая избежала ареста и расстрела гитлеровцами 1 августа 1943 года. После войны она отыскала в лесу место убийства сестер, присутствовала при их эксгумации и перезахоронении при Новогрудском фарном костеле.
Свое спасение она расценила как знак того, что ей надо остаться в Новогрудке, чтобы опекать костел и помогать людям. Умерла 26 апреля 1966 года в Новогрудке. Похоронена на местном кладбище.