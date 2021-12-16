«Сказали, что если не соглашусь уволиться, то помогут — например, найдут наркотики в доме» 9 16.12.2021, 9:35

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иллюстрационное фото

История белоруски, которая 11 лет проработала в детском саду города Минска.

Одна из подписчиц телеграм-канала БОР рассказала нам свою историю увольнения:

— Меня уволили, вернее, предложили уволиться по соглашению сторон в детском саду города Минска. Проработала там 11 лет. Причина — недостойна работать в бюджетной организации, так как я собирала подписи за Виктора Бабарико и была членом его инициативной группы. В саду подписалось более 20 человек, включая и заведующую. Уволили только меня, так как я была в отдельном списке на увольнение. Сказали, что если не соглашусь уволиться, то помогут, например, найдут наркотики в доме.

Не знаю, были ли увольнения в других садах Московского района, но говорили, что предварительно все сады предоставляли в электронном виде паспортные данные сотрудников своего учреждения и сдавали в приемную управления. Через неделю-две приглашали заведующих и сообщали о списках. Одни списки с теми, с кем можно провести беседу, другой список, кого уволить.

А теперь представьте: человек отдал своему делу 11 лет. Он знает свою работу и знает детей как облупленных. Это специалист, который уже прошел все круги ада, когда хочется все бросить и пойти за те же деньги дворником лишь бы не работать в саду. Это уже идейный человек, который остается там по призванию. И таких с каждым днем специалистов становится все меньше. К кому вы после поведете своих детей? Задумывались над этим?

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