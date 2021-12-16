Невзоров: У Лукашенко стрелки индикатора ужаса прошли красную зону

Невзоров: У Лукашенко стрелки индикатора ужаса прошли красную зону9
- 16.12.2021, 11:19
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Диктатор подписал приговор не Тихановскому, а себе.
Российский публицист Александр Невзоров высказался о приговоре в 18 лет Сергею Тихановскому и драконовских сроках для других фигурантов сфабрикованного белорусскими властями «дела».
– Тюремный срок политзаключенного – это индикатор ужаса посадившего его диктатора, – рассуждает Александр Невзоров на «Эхе Москвы». – И вот у Лукашенко стрелки этого индикатора уже прошли красную зону, проломили стенку прибора и уже высовываются из этого прибора наружу.
…Лукашенко подписал приговор не Тихановскому, а себе. То, что он не понимает, это его проблемы.
Напомним, что 14 декабря Гомельский областной суд вынес незаконный приговор по «делу Тихановского»: Сергея Тихановского приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, Николая Статкевича осудили на 14 лет, Игоря Лосика на 15 лет, Артема Сакова на 16 лет, Владимира Цыгановича на 15 лет, Дмитрия Попова — на 16 лет.