Путинская Россия оказалась на «растяжке» Сергей Корсунский, «Зеркало недели»

16.12.2021, 9:59

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К чему приведет противостояние Москвы с коллективным Западом?

Ничто не истинно, все позволено. Кажется, это высказывание, приписываемое не то Ницше, не то основателю Ордена ассасинов, лучше всего характеризует состояние дел мировой геополитики в конце второго года эпохи ковида. Украина оказалась в самом эпицентре новых потуг Российской Федерации перекроить мировой порядок под себя. Попытки анализировать разговор Байдена и Путина по видеосвязи, о точном содержании которого неизвестно практически ничего и поэтому все знают о нем всё, не то породили надежды, не то, наоборот, вызвали новую волну беспокойства.

Прозвучали позитивные месседжи в поддержку Украины, а уже через несколько дней, когда первая волна эмоций улеглась, МИД РФ выступил с беспрецедентным по набору лживых клише и наглых требований заявлением. По мнению обитателей дома на Смоленской площади, право на безопасность имеет только ядерная Россия, но не ее соседи по Восточной Европе; подлетное время воображаемых НАТОвских ракет с территории Украины к центральным районам России значительно меньше, чем реальных «искандеров» из Калининграда к сразу нескольким европейским столицам; «накачивание» Украины 20 турецкими дронами несет экзистенциальную угрозу стране с 6500 ядерных боеголовок, и так далее, по тексту.

Нет смысла разбирать этот опус подробно — слишком много чести. Однако стоит назвать его тем словом, которое просится после прочтения, — ультиматум. Обиженная на Запад империя готовится нанести ответный удар в виде представления проектов «юридически обязывающих документов» с гарантиями ее безопасности. Нет, Будапештский меморандум таковым не является. Нет, Москва ни в чем не виновата — это все зловредное НАТО. Пусть отзовет решение об открытых дверях НАТО для Украины и Грузии. А еще лучше — самораспустится ради спокойного сна Владимира Владимировича.

Для того чтобы заглянуть несколько глубже в душу авторов ультиматума, примем во внимание несколько цифр. ВВП России в 12 раз меньше ВВП США и примерно такая же пропорция сохраняется в затратах на оборону. В списке крупнейших 5700 публичных компаний мира более трех тысяч, общей стоимостью более 50 трлн долл., — американские. Российских всего 19 (это 0,3%), и их суммарная стоимость в 646 млрд долл. — на четверть меньше стоимости Facebook и в четыре раза меньше Apple. Но вот если разбить восемь ядерных государств на две группы условных союзников, то совокупное количество ядерных боеголовок (по открытым данным) США, Великобритании, Франции и Индии на 500 меньше, чем у России, Китая, Пакистана и Северной Кореи. Россия — одно из тех государств, которые активно и последовательно пытаются избавиться от доллара в качестве основной международной валюты. Об использовании национальных валют в двусторонних расчетах она уже давно договорилась с Китаем, и недавно — с Индией. Висящая дамокловым мечом над РФ угроза ее отключения от SWIFT в ответ на агрессию против Украины, должно быть, сильно раздражает Путина, как и поражение в холодной войне, которое он, конечно же, относит на счет слабости СССР, а не силы Запада.

Основное отличие нынешнего исторического момента в том, что у России появился мощный союзник, которого не было у СССР, и который так же недоволен критикой и давлением со стороны США — Китай. При этом крайне напряженные отношения США и КНР привели к более чем 30% росту двусторонней торговли за 11 месяцев этого года — до 682 млрд долл. (при этом резко вырос экспорт из США — сразу на 48% — 117 млрд долл.). Примерно на столько же процентных пунктов выросла торговля Китая с Россией — до 89 млрд, правда с противоположным градиентом экспорта-импорта. Таким образом, объем торговли стратегических соперников почти в восемь раз больше, чем у стратегических союзников. Это объясняется просто: кроме оружия и углеводородов Россия ничего не может предложить КНР, разве что еще воду из озера Байкал, в то время как США — крайне важный торгово-экономический партнер Китая. Пекин неохотно втягивается в противостояние России и США в Европе, в Китае нет беспокойства по поводу далекого НАТО. Однако у Си Цзиньпина есть свои красные линии — это Тайвань, мятежный остров, постоянно напоминающий о том, что Китай мог бы быть процветающим и не коммунистическим. Поддержка Тайбея со стороны США сильно усложняет процесс абсорбции Тайваня, и уж точно делает крайне рискованной военную операцию по его захвату, об угрозе которой много и часто говорят в Юго-Восточной Азии. Местные аналитики утверждают, что в Китае тщательно следят за развитием событий вокруг Украины, в том числе изучают реакцию США и их союзников на ультиматумы Москвы, анализируют пакеты обещанных санкций, преждевременное озвучивание которых дает возможность подготовиться к смягчению их вероятных последствий. По мнению японских экспертов, Китаю выгодно отвлечение внимания США от Тайваня, учитывая общий настрой администрации Байдена не ввязываться больше в затратные конфликты в Европе и Азии. В этом контексте крайне любопытно, что буквально на пике обострения Москва ввела в общественный дискурс параллель между «украинским кризисом» и Карибским, хотя увидеть такую аналогию без откровенных манипуляций и сильнодействующих препаратов крайне сложно.

Не менее сложно оспаривать утверждение, что и России, и Китаю выгодно поддерживать в Вашингтоне напряжение, связанное с необходимостью реагировать одновременно на два вызова. Отсюда необъяснимое с точки зрения формальной логики «патрулирование» Японских островов совместной флотилией КНР и РФ, продолжающаяся милитаризация Россией островов Курильской гряды (против кого?), непрерывные совместные учения вооруженных сил России и КНР, откровенные претензии КНР на острова Сенкаку, пролеты боевых самолетов над Тайванем.

В последние месяцы Путин проигнорировал несколько важных международных саммитов, однако лично посетил Индию, демонстрируя США, что на их усилия по формированию QUAD — альянса США, Индии, Австралии и Японии есть достойный ответ. На фоне дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине и продолжающегося политического противостояния между США и КНР, в регионе Юго-Восточной Азии все острее ощущаются опасения относительно экономических проблем КНР — кризис в китайской экономике может обрушить и без того хрупкие процессы восстановления всего региона, тесно завязанного на Китай.

И как бы не рассматривали «украинский кризис» в Европе, ведущие аналитики России считают, что передовая мировой политики проходит сегодня в Азии. Парадокс? Отнюдь, если учесть, что на встречу министров иностранных дел «Большой семерки», которая завершилась в минувшее воскресенье в Ливерпуле, были приглашены Австралия, Индия и Южная Корея, а среди ключевых вопросов обсуждались ситуация вокруг Тайваня и дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине. Более того, впервые состоялась встреча на уровне министров иностранных дел и развития G-7 и ASEAN (при участии генерального секретаря этой важнейшей региональной организации) и Малайзии, Таиланда, Филиппин и Индонезии. Конечно же, говорили и о поддержке Украины перед лицом российской угрозы, и о ядерной программе Ирана, не забыли про Беларусь, КНДР, Балканы, Ливию, Афганистан, Эфиопию, Сомали и Сахель. Однако даже когда в Европе акцентируют внимание на свободе мореплавания, то имеют ввиду преимущественно не Черное и Азовское моря, а Южно-Китайское и Японское. Именно там проходит половина внешней торговли ЕС. Поэтому обширных заявлений по итогам встречи в Ливерпуле было два — одно общее, другое — о диалоге с ASEAN. Достаточно с ним ознакомиться, чтобы понять, что Азия — это для Запада архиважно.

Если внимательно отследить эволюцию оценок в РФ событий последних недель на украинской границе, этапы эскалации воинственной риторики в СМИ, комментарии собственно онлайн-саммита президентов США и РФ, последовавших после него консультаций и заявлений, становится все очевидней, что истерика Москвы вокруг теоретической возможности расширения НАТО — всего лишь предлог, цель которого доказать, что РФ не младший брат, а равный партнер Пекина, способный говорить громко и грубо с самими США. Вашингтон в свою очередь решил подождать и с санкциями, и с военной помощью — не навсегда, конечно, но, все же, несколько уступив инициативу Кремлю. Возникает вполне резонный вопрос — чего ожидать дальше?

Возможны несколько сценариев и ни один из них не обещает быть простым. Решившись на эскалацию с концентрацией войск на границах Украины и выдвижением ультиматумов, Россия оказалась в стратегическом тупике, хотя в тактическом плане и отыграла некоторые позиции. А тактика без стратегии, как учил Сунь Цзы, — просто суета перед поражением. Блицкрига не будет, а затяжной кризис хорош тогда, когда он управляемый. Угроза войны усиливает переговорные позиции России в диалоге с Западом, в то время как реальный военный конфликт значительно их ослабит. В Кремле не могут этого не понимать, и это очень хорошо понимают в Китае.

С учетом цифр, приведенных выше, логично предположить, что противостояние между США и Китаем будет находиться в латентном состоянии еще долгое время. Ни одна из сторон не пойдет на обострение и не поставит под угрозу торговлю в 700 млрд долл., хотя риторика не станет менее критической. В 2020 году прямые иностранные инвестиции в США упали практически вдвое, с 220 до 120 млрд, однако инвестиции из КНР в США выросли на 10%. Американские инвестиции в КНР, в свою очередь, упали на 30%, однако в целом приток финансовых ресурсов в КНР возрос на 7%, превратив Китай в самого крупного в мире получателя инвестиций. Что касается России, то она будет продолжать агрессивную гибридную политику, преимущественно на уровне риторики, хотя и не исключаются отдельные, возможно и очень болезненные провокации на Востоке. Усилия по расшатыванию внутриполитической ситуации в Украине, скорее всего, удвоятся. В этой ситуации возрастает роль собственной позиции Украины, которая должна проявлять не только выдержку, но и решимость отстаивать национальные интересы на всех фронтах — как дипломатическом, так и военном. О том, что у России уже иссякает фантазия, свидетельствует резкое падение элементарной культуры, когда ее высокие дипломатические представители опускаются до площадной брани и терминологии дворовой шпаны не только в социальных сетях, но и во время публичных выступлений — как в социальных сетях, так и в международных организациях. Не удивительно, ведь даже аналитики РСМД признают, что вызовы современности (добавим — созданные самой же Россией) оказываются непосильными для ее в общем-то неплохо подготовленной дипломатии. Пытаясь посадить на растяжку США, у России есть все шансы оказаться на растяжке самой. Ну а там, как говорил Ходжа Насреддин, или падишах, или ишак.

Сергей Корсунский, «Зеркало недели»

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