«Николай абсолютно такой же, какой был: cпокойный и уравновешенный» 3 16.12.2021, 10:06

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Николай Статкевич

Марина Адамович рассказала о свидании с мужем.

15 декабря лидеру белорусской оппозиции, политзаключенному Николаю Статкевичу разрешили свидание с женой Мариной Адамович.

Свидание прошло в СИЗО-3 Гомеля. Когда Статкевича перевезут в колонию в глубоком, пока неизвестно. Как рассказала Адамович в разговоре с «Радыё Cвабода», приговор в виде 14 лет колонии особого режима на настроение мужа никак не повлиял.

«Я ни минуты не сомневалась, что встречусь с таким же, хорошо известным мне Николаем, — говорит Марина Адамович. — Сколько бы мы ни были в разлуке, при встрече ощущение, что не прощались ни на минуту. Ничего в нем не поменялось. Николай абсолютно такой же, какой был. Спокойный, уравновешенный, убежден, что это все продлится очень недолго».

Свидание проходило в отдельной кабинке, отдельно от других заключенных и их родных. В гомельском СИЗО-3 Статкевич с мая. Большую часть этого времени он провел в одиночной камере, из процесса судья его удалил на третий день.

«Для Николая не было сюрпризом то, что у него будет особый режим, — рассказывает Марина Адамович об отношении Статкевича к приговору. — Для него понятно, что это такая закамуфлированная форма тюрьмы. Спокойно отнесся. Сказал, что, вероятнее всего, также будет настаивать на одиночной камере для себя. Абсолютно не хочет, чтобы рядом с ним размещали, так скажем, специально обученных людей, которые будут писать руководству докладные».

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