Экс-следователь: Режим стреляет себе в обе ноги 18 16.12.2021, 10:13

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Только в центральном аппарате МВД готовят сокращение 50% сотрудников.

В сети появилась информация о вероятных массовых увольнениях в МВД. Согласно опубликованным данным, «черные» списки уже готовы. Только в одном центральном аппарате, в котором работает без малого 1000 человек, увольнению подлежат более половины сотрудников.

А министра внутренних дел Кубракова должен заменить его первый заместитель — Назаренко. Именно он командовал внутренними войсками в период разгона мирных протестов летом прошлого года.

«Филин» спросил у бывшего следователя по экономическим и коррупционным преступлениям, IT-юриста Илью Рокача, насколько реальны массовые чистки в силовом ведомстве. И к чему это может привести.

— Лично мне в это слабо верится. Представьте, что вы руководитель крупной компании, и вам не нравится позиция своих сотрудников по какому-либо вопросу. Поэтому вы решили уволить как простых, так и ключевых работников. А затем подумайте, что может стать с таким бизнесом? Мягко говоря, у вас просядут многие направления работы, не говоря уже о провале некоторых проектов.

Так и здесь: может быть, сообщество силовиков, обнародовавших эти данные, обладает действительно подтвержденной информацией по этому поводу. И если это так, то массовые увольнения — это выстрел себе в обе ноги со стороны МВД. В центральном аппарате Министерства внутренних дел специалисты работают не менее 10 лет, а у некоторых опыта почти все 20 лет.

Что будет делать МВД с открывшимися вакансиями? Либо замещать районными или областными кадрами, либо оптимизироваться. Оба варианта не так уж хороши: силовику с периферии при переводе в центральный аппарат требуется хотя бы какое-то время на адаптацию и обустройство быта: поиск жилья, детского сада, школы для детей и так далее. Понадобится дополнительное обучение, а режим требует результат прямо здесь и сейчас.

Оптимизация тоже не поможет: можно на силовика возложить дополнительные должностные обязанности, но, извините, маховик времени еще человечество не изобрело.

В таком случае, специалист не то, чтобы быстро выгорит, он сгорит и уволится самостоятельно. А проблема останется, и повышение заработной платы с предоставлением квартиры здесь уже не спасет.

Может ли быть основанием для чистки неправильное мнение и голос не за того кандидата? Во время существования такого режима — может, вспомните СССР. Только вот в СССР было огромное количество кадров, которое могло прийти на нужную должность, а в Беларуси такого не получится.

Итог: если увольнение более половины личного состава центрального аппарата МВД вместе с министром произойдет в ближайшее время, то страна получит небольшую армию недовольных людей, которые лишились хороших должностей и перспектив.

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