«Лебединое озеро» по всем телеканалам РФ 7 Телеграм-канал «Серпом По»

16.12.2021, 10:22

18,686

Кремлевский Дед Мороз угадал желание страны.

Жить в РФ во времена разложения развитого путинизма - это в том числе смотреть вот такие постановочные видео президентской "АПтеки", испытывая "испанский стыд".

Наш главный Дед Мороз сегодня позвонил участнице акции "Елки желаний", ставропольской школьнице Татьяне Троценко, которая проходит в Питере лечение от тяжелого заболевания. И пообещал ей второй подарок.

Накануне вождь снял с новогодней елочки шарик с одним из детских желаний. И, о чудо, исполнил! Девочка Таня побывала на балете "Лебединое озеро" в Мариинском театре.

Теперь добрый дедушка Пу предложил ей с мамой в дополнение к балету еще один новогодний подарок - посетить одноименное ледовое шоу "Лебединое озеро" в Москве.

Вот видео-"телемост" с девочкой (режиссер-постановщик гениальный С.В.Кириенко). Есть и сокращенный "телефонный" вариант из путинского кабинета - с расплывающимся от умиления лицом диктатора.

За 22 года Путин фоткался, целовал в живот, гладил по головке, чем-то одаривал на камеры множество отдельных девочек и мальчиков. Ничего нового пропаганда не придумала.

При Сталине, который тоже любил этот жанр, за фасадом пропаганды был рабский детский труд, лагеря для подростков - детей "врагов народа".

При обнуленце - тысячи умирающих детей, чьи родители не могут оплатить дорогостоящие операции. Десятки тысяч детей в Украине и Сирии, в дома которых кремлевский "дед Отмороз" принес войну. Миллионы маленьких россиян, живущих в бедности со своими родителями, которые не в состоянии даже близко позволить такие новогодние подарки. Десятки миллионов детей и молодых людей, у которых Путин и его "питерская бригада" отняли будущее...

И мы, согласны, безусловно, лучшим бы подарочком для всех них было бы посмотреть "Лебединое озеро".

По всем телеканалам страны в прямом эфире.

Тридцать лет не было. Пора бы уже.

Хоть с белыми лебедями, хоть с черными.

Телеграм-канал «Серпом По»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».