Ученые выяснили, для чего в Древнем Риме использовали кукол 1 16.12.2021, 10:30

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Фото: Centrale Montemartini

Вовсе не для игры.

Куклы, которые изготавливались в Древнем Риме, совсем не похожи на те, которые можно сегодня увидеть на прилавках. Они использовались для того, чтобы передать естественную внешность и образ реальных девушек. При этом не присутствовало никакой идеализации тела. В конце 19 столетия в Риме сделали весьма интересное открытие. Археологи случайно отыскали саркофаг, внутри которого находились останки молодой девушки, умершей практически 2000 лет назад.

Об этом сообщает Haaretz.

Девушка была из богатой семьи отпущенных на свободу или же выкупивших себя рабов. Захоронение при этом располагалось на территории поместья императора. Умершую похоронили вместе с ее куклой, что вызвало большой интерес у специалистов.

Римские девочки считались маленькими совсем недолго. С 12 лет по закону они имели право выходить замуж, хотя большинство все же делали это не ранее 15 лет. За счет выдачи девочек замуж можно было заключать династические союзы. Также это использовалось для того, чтобы будущая жена не имела никаких половых связей до свадьбы. Их наличие считалось унижением для будущего мужа.

Несмотря на юный возраст, женщины должны были выполнять домашние обязанности, участвовать в бизнесе, заниматься воспитанием детей. Перед свадьбой проводился специальный ритуал, во время которого девушка должна была «отдать» все свои игрушки богам. Умершая же не успела этого сделать и поэтому ее похоронили вместе с куклой.

В Древнем Риме куклы имели такие конечности, которые могли двигаться и сгибаться. Обязательно в комплекте шли разного рода туалетные принадлежности и одежда. Тогда куклы использовались не только для игры. Они были символом будущего материнства и позволяли девочкам подготовиться ко взрослой жизни.

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