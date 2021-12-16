Мария Колесникова: Радует каждый новый день моей жизни 2 16.12.2021, 10:37

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Мария Колесникова

Странные для белорусов времена скоро закончатся.

Редакция «Радыё Свабода» обратилось к известным в белорусском публичном пространстве лицам с просьбой ответить на один вопрос: «что вас порадовало/заставило улыбнуться в 2021-м?».

Руководитель штаба Виктора Бабарико на выборах Мария Колесникова ответила на вопрос журналистов.

«Радует каждый новый день моей жизни. Даже в тюремной клетке мой мир — это прекрасные, дорогие мне люди, которые хоть и далеко, но рядом со мной, это великое, вечное искусство, музыка, книги, хорошие письма и любовь. Я точно знаю, что эти странные времена закончатся, а представляете, как мы будем счастливы видеть и обнимать друг друга?»- ответила она.

Руководитель штаба Виктора Бабарико на выборах Мария Колесникова была осуждена 6 сентября 2021 года на 11 лет колонии. Она была задержана 7 сентября 2020 года.

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