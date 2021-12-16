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Лидские чиновники устроили безумный агротрэш

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  • 16.12.2021, 11:05
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Лидские чиновники устроили безумный агротрэш

В рабочее время лукашисты осматривали елки из шестеренок и банок из-под краски.

Лидские чиновники знают толк в агротрэше. Целая комиссия в рабочее время оценивала елки из шестеренок и банок из-под краски, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

В Лида на показ выставили агротрэшовые елки от местных предприятий. Чтобы определить победителя чиновники полдня ставили галочки и умилялись «красотой и креативом». И как сообщает сайт пропагандистов это была «сложная работа и тяжелый выбор».

«Жюри в составе председателя районного «совета депутатов» Инессы Белуш, первого зампредседателя райисполкома Игоря Квасовки, зампредседателя райисполкома Андрея Ковриги, начальников отдела идеологической работы и по делам молодежи и культуры Натальи Левшуновой и Ирины Рабец непросто пришлось в определении самой-самой красивой елки», — сообщают местные пропагандисты.

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