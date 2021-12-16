Путин хуже Брежнева 16.12.2021, 11:12

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Разговаривая с Россией, не забывайте о цели.

Евросоюз в понедельник поддержал позицию саммита министров иностранных дел Большой Семерки в Ливерпуле и позицию НАТО о жестких экономических санкциях на случай агрессии России по отношению к Украине. Ведущий эксперт Центра европейской политической аналитики Эдвард Лукас поясняет, как Путин нарушил обещания Брежнева и почему решения ливерпульского саммита — это прогресс.

Не успели министры иностранных дел стран «Большой семерки» найти Ливерпуль на карте, как Кремль выдвинул свои требования. Официальное, юридически обязывающее прекращение расширения НАТО. Ограничения на военные учения. Сделки по контролю над вооружениями. Звучат угрожающие нотки: начинайте переговоры по этой повестке дня или мы нападем на Украину. Это подкрепляется явными неосоветскими амбициями Путина: звучит похоронный звон для стран, обретших свободу после распада империи зла.

Одна дорога из Ливерпуля ведет в Ялту: геополитическая сделка между великими державами, подобная той, которую союзники по войне заключили на крымском курорте в 1945 году, без спроса у стран, которых она больше всего касалась. Другая — в Хельсинки: на родину трудоемких, противоречивых, но в конечном итоге успешных переговоров в начале и середине 1970-х годов о правах человека и безопасности, которые неожиданно проложили путь к разрушению советской империи.

Я был воинственным подростком и считал, что Хельсинки ненамного лучше Ялты. В обмен на напускную заботу о правах человека советское руководство обрело легитимацию сталинских завоеваний в Восточной Европе, особенно в странах Балтии. Кремль также сопротивлялся любым попыткам объявить вне закона глушение иностранных коротковолновых радиопередач — самого действенного способа проникновения за железный занавес.

Я ошибался. Сделка, заключенная в финской столице в 1975 году, заставила советский режим столкнуться с противоречием между его утопическими заявлениями и реальностью тюремного лагеря. Она несколько ослабила напряженность между Востоком и Западом благодаря признанию (не уточненных) границ Европы и предотвращению западногерманского реваншизма — советского жупела, особенно в Польше и Чехословакии. Но важная оговорка гласила, что границы могут быть изменены мирным путем. Так и произошло — всего лишь 15 лет спустя.

Сейчас напряженность между Востоком и Западом снова высока, разжигаемая выдуманными Путиным претензиями к Украине. Избежать войны можно главным образом с помощью сдерживания: карательных экономических санкций и щедрой помощи Украине, а также масштабных военных учений под руководством США в странах НАТО, граничащих с Россией.

Помимо противостояния Путину, я хотел бы поставить его в тупик, предложив возродить Хельсинкский процесс. Россия говорит, что хочет вести переговоры о будущем европейской безопасности? Отлично, мы согласны, и у нас тоже есть свои требования. Для начала мы должны напомнить Путину о том, под чем подписался Советский Союз, столь почитаемая им страна, в 1975 году. Первый «пакет» вопросов включал в себя уважение суверенитета и территориальной целостности других стран, а также разрешение споров мирным путем без угрозы или применения силы. В случае с Украиной Россия нарушила все эти пункты. У себя дома она систематически нарушает обещание уважать права человека и основные свободы, «включая свободу мысли, совести, религии или убеждений».

Мы могли бы напомнить и о других пакетах. В них входят культурное и образовательное сотрудничество, воссоединение семей и улучшение условий для журналистов — все те области, в которых, мягко говоря, есть куда расти российской стороне. Скажем прямо: Путин нарушает обещания Брежнева. Это стоит подчеркнуть.

Что мы готовы предложить взамен? Я бы предложил контроль над вооружениями, особенно в отношении ядерного оружия всех видов, а также прозрачность военных учений. Об этом мы вели переговоры с брежневским Кремлем. Мы можем поговорить об этом и с Путиным. Если переговоры потерпят неудачу, нам хуже не будет. Если соглашение будет достигнуто, мы будем в большей безопасности.

Я сомневаюсь, что России все это понравится. Кремль желает конфронтации и заботливо растит свои обиды. Но открыто и с энтузиазмом предлагая диалог, мы парируем главный элемент путинских жалоб о том, будто бы высокомерный Запад делает все, что хочет.

Самое главное, что, в отличие от первых переговоров в Хельсинки, все заинтересованные страны сядут за стол переговоров. Таким образом, вместо того, чтобы демонизировать Украину перед горсткой западных лидеров, Россия окажется лицом к лицу с украинцами. Это уже прогресс.

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