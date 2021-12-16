Уволен директор самого крупного проектного института Гомеля 18 16.12.2021, 11:18

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Причиной стала пагубная привычка управленца?

Александр Матарас возглавлял проектный институт «Гомельгражданпроект» с 2017 года. Как стало известно «Флагштоку», руководитель был уволен не из-за политики: причиной досрочного прекращения трудового контракта стала пагубная привычка директора.

Увольнение было оформлено по соглашению сторон. Изменения на сайте проектного институт произошли в начале текущей недели.

В настоящее время исполняет обязанности директора Александр Кутраков, который ранее являлся заместителем директора по производству и идеологической работе. Кутраков имеет образование инженера-механика и успел поработать в милиции.

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