Уволен директор самого крупного проектного института Гомеля

Уволен директор самого крупного проектного института Гомеля18
- 16.12.2021, 11:18
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Причиной стала пагубная привычка управленца?
Александр Матарас возглавлял проектный институт «Гомельгражданпроект» с 2017 года. Как стало известно «Флагштоку», руководитель был уволен не из-за политики: причиной досрочного прекращения трудового контракта стала пагубная привычка директора.
Увольнение было оформлено по соглашению сторон. Изменения на сайте проектного институт произошли в начале текущей недели.
В настоящее время исполняет обязанности директора Александр Кутраков, который ранее являлся заместителем директора по производству и идеологической работе. Кутраков имеет образование инженера-механика и успел поработать в милиции.