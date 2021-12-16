В Ливии военные устроили госпереворот: видео и новые подробности 1 16.12.2021, 11:26

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Фото: Almasar tv

Несколько районов Триполи обесточены.

В Ливии накануне выборов президента произошел государственный переворот. Здесь боевики оцепили штаб-квартиру премьер-министра, штаб-квартиру президента и здание Министерства обороны, расположенные в столице Триполи.

Как пишет Sky News Arabia, в городах западного региона наблюдается состояние боевой готовности нескольких вооруженных формирований.

Боевики из Бригады "Ас-Самуд" уже заявили, что выборов президента, запланированных на 24 декабря, в стране не будет. Они пообещали закрыть все государственные учреждения в столице.

По данным издания, такая напряженность могла возникнуть после решения Президентского совета об отставке командующего военным округом Триполи Абделя Бассета Марвана, которого уволили 15 декабря.

В результате действий боевиков несколько районов оказались обесточены. О пострадавших или погибших в результате действий боевиков не сообщается.

VIDEO | Armed groups control the vicinity of the Prime Minister's headquarters in #Tripoli, following tension that erupted due to the Presidential appointments of officers and the establishment of brigades with leaders linked to a hardline group. #Libya pic.twitter.com/OL29zAT4w8 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) December 15, 2021

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