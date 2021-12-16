Музыкальный работник детсада: Хорошо, что есть магазины низких цен 2 16.12.2021, 11:41

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У многих белорусов в регионах отложить не получается ни копейки.

Жительница Барановичей рассказала Intex-press о своих доходах и расходах.

– По разговорам я знала, что учителя и детсадовские работники получают немного, поэтому на большую зарплату не рассчитывала. Правда, первое время я, как молодой специалист, получала около 1000 рублей. Это с учетом того, что работала на полторы ставки. Поэтому поначалу я была очень довольна зарплатой, даже что-то удавалось отложить. Но потом все изменилось.

Сейчас я работаю на 1,25 ставки и получаю на руки около 600 рублей. Это с учетом премии. Как всем бюджетникам, зарплату мне выплачивают два раза в месяц: аванс и основную часть. На мой взгляд, это очень удобно.

Большой плюс в том, что я живу дома с родителями. Если бы поехала по распределению, то даже не знаю, как бы я выживала. Ведь нужно было бы еще и жилье снимать.

Обычно мой заработок в первую очередь распределяется так: часть – 120 рублей в прошлом месяце – уходит на коммуналку, еще часть – 160 рублей – на оплату кредитов за мой мобильный телефон и за межкомнатные двери.

Еще 30 рублей я каждый месяц кладу на мобильник.

Еще приличная часть из моего дохода – 120 рублей – уходит на покупку продуктов питания. Мы питаемся всей семьей, и это мой вклад. Я люблю мясо, поэтому беру в магазинах курицу, говядину, иногда рыбу. На этом мы стараемся не экономить.

На работу на обед всегда беру собойку – так получается экономнее. Не нужно тратить деньги на столовую или кафешки. Всегда на работе есть запас сахара, чая и каких-то вкусняшек на перекус. С каждой зарплаты докупаю необходимое.

На чем удается сэкономить, так это на транспорте: на работу я обычно хожу пешком. Лишь иногда, если нужно поехать в центр города или погода совсем плохая, могу прокатиться на автобусе. Бывает, что пользуюсь услугами такси. На транспорт в месяц уходит рублей 20.

Есть у меня особая, если можно так сказать – профессиональная, статья расходов. Мне очень хочется, чтобы детям было интересно заниматься, поэтому придумываю для них что-то необычное. Например, для поощрения ребят покупаю за свои деньги наклейки. На это ежемесячно уходит 10 рублей.

А в период утренников приходится выкладывать суммы и побольше. За свои деньги покупаем атрибуты для украшения зала. Ведь так хочется, чтобы детям было интересно и красиво.

Прошлой зимой на такие покупки у меня ушло 80 рублей. Я специально считала, думала, что премию какую дадут. Но… Поэтому всю атрибутику, которую я сделала самостоятельно на приобретенные за свой счет товары, забираю домой и приношу, когда нужно. Хорошо, что есть магазины низких цен. В этом плане они очень выручают: там всегда найдешь нужные для работы мелочи по более низкой цене.

Верхнюю одежду и обувь я покупаю редко. Но если беру, то добротные вещи: обувь кожаную, одежду – исключительно хорошего качества, чтобы дольше носилось. Не так давно покупала себе дубленку и ботинки, так мама на эти покупки мне деньги добавляла.

Когда я только устроилась работать, то обновляла свой гардероб каждый месяц. Сейчас такое себе позволить не могу. Лишь иногда радую себя мелкими покупками: недорогой кофточкой, например.

Примерно 50 рублей уходит на уходовую и декоративную косметику. У меня длинные волосы, поэтому средства по уходу за волосами я покупаю каждый месяц и хорошего качества. А вот декоративную косметику покупаю по мере необходимости и за брендами не гоняюсь.

По кафешкам с девчонками хожу очень редко – дорого. Больше времени провожу дома, тем более, что затеяли ремонт.

Отложить какую-то сумму с такой зарплатой сейчас не получается. Вообще ни копейки. Надеюсь на лучшее, на увеличение заработка. Когда стану зарабатывать больше, хочу поехать в путешествие в Италию, а также в гости к дяде, который живет в Польше.

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