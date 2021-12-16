В России — рекордная убыль населения за 75 лет 10 16.12.2021, 11:48

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В отдельных регионах увеличение числа смертей составляет более 40%.

Впервые за послевоенное время в России ожидается более 2,5 млн умерших за 2021 г., что соответствует 17,1 чел. на 1 000 жителей. Не менее сложная ситуация с рождаемостью – число родившихся детей будет минимальным за 20 лет (1,4 млн чел.), пишет TJ.

Негативная демографическая картина нашла отражение в рекордной с 1946 г. естественной убыли населения – более 1,1 млн человек за 2021 год (-7,5 на 1 000 жителей). Особенно отчетливо всплеск смертности можно увидеть на месячных данных — с апреля 2020 года.

Пандемия коронавируса напрямую и косвенно привела к избыточной смертности в 2020-2021 гг., превышающей тенденции предыдущих лет (2015-2019 г.) на 28% или почти на 1 млн человек.

В отдельных регионах России увеличение числа смертей составляет более 40%.

Столь резкое ухудшение демографических показателей в предыдущий раз наблюдалось перед развалом СССР и в 1990-х гг. На фоне растущей с 1960-х гг. смертности произошло 2-х кратное снижение рождаемости (с 1989 г. по 1999 г.), а естественная убыль достигала 700-900 тыс человек в год.

Важнейшим фактором был глубокий социально-экономический кризис, что сильно отличается от текущей причины всплеска смертности.

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