Инсайд: хунта в шоке от введенных санкций 5 16.12.2021, 12:02

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Даже Казахстан не хочет связываться с токсичным правителем.

Хунта в шоке от введенных санкций. Сейчас все приближенные к диктатору экономисты пытаются судорожно найти средства для выживания в 2022 году. Источник телеграм-канала The Бульба поделился с нами некоторыми планами режима на следующий год.

Во-первых, планируется нарастить поставки товаров в КНР на целых 32,2% (что обеспечит прирост в 0,3 млрд долларов). Что хотят всучить китайцам: сельхозпродукция и продукты питания на 507 млн долларов, товары химической промышленности на 214 млн долларов, продукции машиностроения на 273 млн долларов, прочей продукции (целлюлоза, усилители, станки, лесоматериалы продольно-распиленные и др.) на 133,6 млн долларов.

Во-вторых, хотят увеличить экспорт в страны Азии на 26,5%, а также в страны Африки – на целых 53,6%. Как заявляет источник, запланированы поставки тракторов, грузовиков, с/х техники в Зимбабве, Малави, Египет и другие страны. Еще хотят всучить 40 ед. техники МАЗ. Но пока еще не решили, кому именно.

В-третьих, неизменным импортером остается Россия. Экспорт товаров в этом направлении планируют увеличить на 6,2% (прирост 0,9 млрд долларов) за счет роста экспорта инвестиционных товаров на 10,5%, продовольственных товаров – на 4,1%.

Товарооборот с ЕС режим надеется удержать на уровне 2021 года. Однако в это чудо лукашисты не верят и уже прогнозируют снижение экспорта на 2,4% (на 227,0 млн долларов). А учитывая намерения Евросоюза продолжить экономическое давление на Лукашенко, такой прогноз маловероятен.

Планы, конечно, наполеоновские, однако на деле ситуация складывается так, что мало, кто хочет связываться с токсичным дедом. Даже Казахстан уже идет в отказ. А оказаться под санкциями ЕС и США уж, тем более, никто не желает.

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