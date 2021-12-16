Профессор из Оксфорда: Симптомы «Омикрона» могут отличаться от остальных штаммов 16.12.2021, 12:09

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Фото: Getty Images

Кое-что о течении «Омикрона» уже известно.

Профессор медицины Оксфордского университета Джон Белл считает, что симптомы "Омикрона" отличаются от предыдущих вариантов коронавируса.

По его словам, часто наблюдаются боли в мышцах, особенно в спине, заложенный нос, расстройство желудка и диарея, сообщает unian.net со ссылкой на Би-би-си.

Миалгия, то есть мышечная боль, стала отличительной чертой нового варианта, и эксперты в области общественного здравоохранения пока не понимают, почему это так.

Белл утверждает, что, хотя кое-что о течении "Омикрона" уже было известно, другие его особенности еще предстоит определить.

"Мы знаем, что это очень заразный вариант, в два или три раза более заразный, чем "Дельта", который сам по себе был довольно заразным", - говорит он.

Однако, говоря о тяжести течения болезни, Белл признал, что имеющихся данных недостаточно, и сказал, что следующие несколько недель покажут, насколько этот вариант серьезен.

Штамм коронавируса "Омикрон": что известно

Новый вариант коронавируса B. 1. 1. 529 впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября. ВОЗ назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон".

Этот штамм имеет 32 мутации, что вызывает беспокойство у эпидемиологов.

ВОЗ подтвердила, что нужно время, чтобы определить, насколько заразен этот штамм, вызывает ли он более тяжелое течение заболевания, и насколько эффективны методы лечения и вакцины против него.

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