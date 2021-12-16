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Неизвестные атаковали базу внутренних войск в поселке Воловщина?

  • 16.12.2021, 12:16
  • 2,446
Неизвестные атаковали базу внутренних войск в поселке Воловщина?

В телеграм-каналах появилась информация о ночной атаке.

Телеграм-канал «Буслы ляцяць» сообщил о ночной атаке патриотов на базу внутренних войск в поселке Воловщина (Минский район).

Информацию подтвердили белорусские кибер-партизаны.

«Партизанский привет.

Сегодня ночью группа «Чорны Бусел» атаковала базу карателей внутренних войск в поселке Воловщина», — пишут телеграм-каналы.

В специальном видео партизаны обещали сообщить подробности о ночной атаке.

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