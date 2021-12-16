Неизвестные атаковали базу внутренних войск в поселке Воловщина?
- 16.12.2021, 12:16
- 2,446
В телеграм-каналах появилась информация о ночной атаке.
Телеграм-канал «Буслы ляцяць» сообщил о ночной атаке патриотов на базу внутренних войск в поселке Воловщина (Минский район).
Информацию подтвердили белорусские кибер-партизаны.
«Партизанский привет.
Сегодня ночью группа «Чорны Бусел» атаковала базу карателей внутренних войск в поселке Воловщина», — пишут телеграм-каналы.
В специальном видео партизаны обещали сообщить подробности о ночной атаке.