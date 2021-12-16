Байден анонсировал новые переговоры с Путиным

Байден анонсировал новые переговоры с Путиным3
- 16.12.2021, 12:30
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Президент США сообщил о подготовке «продолжительного разговора».
Президент США Джо Байден заявил, что планирует провести еще одни переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста, существует ли необходимость в новом российско-американском саммите.
«У нас будет продолжительный разговор», — отметил Байден.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Байден и Путин могут провести еще один разговор до конца года.
7 декабря Путин и Байден провели видеопереговоры на фоне стягивания российских войск к границам Украины.
Глава Белого дома выразил обеспокоенность США и их европейских партнеров наращиванием РФ сил у границ Украины и «ясно дал понять, что США и союзники отреагируют решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации».