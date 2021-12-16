Байден анонсировал новые переговоры с Путиным 3 16.12.2021, 12:30

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Президент США сообщил о подготовке «продолжительного разговора».

Президент США Джо Байден заявил, что планирует провести еще одни переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста, существует ли необходимость в новом российско-американском саммите.

«У нас будет продолжительный разговор», — отметил Байден.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Байден и Путин могут провести еще один разговор до конца года.

7 декабря Путин и Байден провели видеопереговоры на фоне стягивания российских войск к границам Украины.

Глава Белого дома выразил обеспокоенность США и их европейских партнеров наращиванием РФ сил у границ Украины и «ясно дал понять, что США и союзники отреагируют решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации».

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