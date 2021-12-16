Минздрав Беларуси разрешил ввоз еще одной вакцины от коронавируса 4 16.12.2021, 12:44

3,362

Фото: РИА «Новости»

Опять российской.

Министерство здравоохранения Беларуси выдало разрешение на ввоз и применение вакцины «КовиВак» против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вакцина разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН (Российская Федерация).

— Эта вакцина инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная предназначена для предупреждения и устранения последствий эпидемических заболеваний. Суспензия для внутримышечного введения — 0,5мл/доза во флаконе 5 доз (2,5мл) в упаковке, — рассказали в Минздраве.

Там отметили, что «КовиВак» разработан по тому же принципу, что и классические вакцины от оспы, полиомиелита, кори и других вирусов, а вакцинация им чаще переносится легче, чем «Спутником V».

В России ее зарегистрировали в конце февраля 2021 года.

Вакцина «КовиВак» поступила в Беларусь 6 декабря и в период с 13−15 декабря более 300 тыс. доз уже отправлены во все области Беларуси.

В стране до сих пор можно было привиться российским «Спутником V» и китайской вакциной Vero Cell от компании Sinopharm. Западные вакцины белорусам недоступны даже платно.

Вчера председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европа передаст странам Восточного партнерства вакцины на 35 млн евро. Есть в этом списке и Беларусь. Сейчас рассматриваются возможности «доставить вакцины белорусскому народу как можно скорее». Напомним, Беларусь в июне этого года приостановила свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство» в ответ на санкции Евросоюза.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».