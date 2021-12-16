Назван простой и доступный способ укрепления иммунитета
- 16.12.2021, 12:58
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Специалисты советуют обратить внимание на куркуму.
Если подойти к специям с другой стороны, то поймете, что это не просто усилители вкуса, а весьма полезные растения в сушеном и измельченном виде, которые могут оказать пользу здоровью всего организма, повысив иммунитет.
Сегодня medicina.ua рассказывает о этих свойствах более подробно.
Душица (органо)
Специя достаточно оригинальная и далеко не всеми любимая, но обладающая способностью бороться с бактериями, соответственно, выполняющие вспомогательные иммунитету функции. Также она способна выступать сильным потогонным и отхаркивающим средством, что оказывает большую пользу при бронхите и бронхиальной астме. Еще органо укрепляет перистальтику кишечника, то есть поможет при запорах.
Розмарин
Действительно заставит расцвести Ваш иммунитет. Эта специя оказывает помощь при общем истощении, простудных заболеваниях, а также при проблемах с потенцией.
Тимьян (чабрец)
Своего рода энергетик, только природный и полезный, так как обладает не временным эффектом. Чабрец имеет в своем арсенале противовосполительные и противомикробные свойства, а потому полезен при ОРВИ, гриппах, ринитах и прочих простудах. В период сезонных эпидемий станет эффективным профилактическим средством.
Куркума
Принадлежит к роду имбирных, и приносит даже больше пользы чем её популярный родственник. Укрепляет иммунитет, очищает организм от шлаков, имеет желчегонный эффект и улучшает состояние кожи.
Шалфей
Растение противопростудное, богатое на антиоксиданты, а соответственно выводит свободные радикалы. Помогает взбодриться и «растуманить» мозг. Также эта специя окажет пользу здоровью женской половой системы.
Стоит включить в рацион чеснок и лук. В измельченном чесноке есть аллицин, обладающий противовирусными и антибактериальными свойствами. В луке содержится кверцетин, помогающий регулировать реакцию гистамина и обладающий противовирусным действием.