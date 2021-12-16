Гомельское предприятие создает финансовую пирамиду, чтобы выжить 16.12.2021, 13:10

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фото: kot-andrei.foto.by

Ранее оно было одним из самых успешных в АПК страны.

В отечественной практике не часто возникает ситуация, когда одна организация дважды подает на банкротство. ОАО «Гомельагрокомплект» предпринимает этот шаг уже второй год подряд. «Флагшток» рассказывает о финансовой схеме выживания некогда успешного предприятия агропромышленного комплекса.

ОАО «Гомельагрокомплект» было создано в 1969 году, производителем доильного оборудования стало в 1991 году. В данный момент является крупнейшим белорусским производителем доильного оборудования. Период бурного расцвета пришелся на 2010-2015 годы, когда в Беларуси реализовалась «Республиканская программа развития молочной отрасли в 2010-2015 годах».

В 2012 году акции ОАО «Гомельагрокомплект» были одним из самых выгодных вложений чеков «Имущество». Доходность акций составляла 27%, что делало покупку акций компании более выгодным вложением, чем банковские вклады.

Зарабатываемая прибыль активно распределялась собственниками через дивиденды, но с окончанием действия госпрограммы закончились и благополучные годы. Через несколько лет выяснилось, что денежных поступлений не хватает, чтобы расплачиваться по имеющимся обязательствам.

В конце 2019 года на торговой площадке ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» была предпринята попытка продать 16,9% акций, принадлежащих Гомельской области. А уже в мае 2020 года предприятие приняло решение о необходимости подачи в суд заявления о банкротстве. Но оказалось, что это еще не конец.

Сразу после подачи заявления на банкротство по тому же адресу в Еремино регистрируется ОАО «Управляющая компания холдинга «Гомельагрокомплект», которое становится основным торговым партнером действующего предприятия.

Более половины производимой ОАО «Гомельагрокомплект» продукции поставляется Управляющей компании холдинга. В свою очередь, у Управляющей компании холдинга предприятие закупает сырье и материалы. В результате к концу 2020 года долг подавшего на банкротство ОАО «Гомельагрокомплект» перед созданной компанией составил 580 тысяч рублей.

В заключении антикризисного управляющего значилось, что для выполнения всех обязательств ОАО «Гомельагрокомплект» потребуется продать практически все технологическое оборудование.

Однако несмотря на это, в январе 2021 года суд прекращает дело о банкротстве ОАО «Гомельагрокомплект». Причиной послужило наличие дочерних организаций, в специфике взаимоотношений с которыми сложно разобраться даже специалистам. Например, в собственности ОАО «Гомельагрокомплект» находится 99,9%-я доля в ООО «Торговый дом «Гомельагрокомплект». Этот Торговый дом задолжал материнской компании на начало 2021 года 3,37 млн рублей. Компании также принадлежит более 50% акций сельхозпредприятия «Искра-Ветка», которое также в свою очередь задолжало уже $5,34 млн. Всего же ОАО «Гомельагрокомплект» имеет доли в пяти организациях на общую сумму 28 млн рублей.

Получив отказ в продолжении дела о банкротстве, в ОАО «Гомельагрокомплект» не отказались от задуманного, и уже в мае подали новое заявление.

Параллельно компания предприняла попытку избавиться от долей в других организациях. В августе на продажу были выставлено 49%-я доля в ООО «Стеклозавод «Ведатранзит». Понять мотивацию руководства несложно, ведь такие размеры обязательств фактически парализуют деятельность организации.

В это же время ОАО «Управляющая компания холдинга «Гомельагрокомплект» начала жить своей жизнью. Меньше чем за год холдинг накопил кредиторскую задолженность 6,4 млн рублей, что более чем в 3 раза больше уставного фонда. При этом выручка новой компании за 2020 год оказалась в 3 раза меньше, чем у «предшественника».

В августе 2020 года к холдингу присоединяется ОАО «Семена трав», финансовое состояние которого свидетельствовало о фактическом свертывании деятельности.

В конце 2021 года было озвучено, что к холдингу «Гомельагрокомплект» также присоединится коммунальное унитарное предприятие «БобовичиАгро».

Как видим, компания под прежним брендом, но уже в новой упаковке вновь начинает бурную деятельность и постепенно обрастает долгами. Поскольку говорить о новых технологических решениях не приходится, этот процесс имеет все характерные черты финансовой пирамиды. При таких объемах деятельности и скорости набора обязательств рано или поздно и здесь возникнет неплатежеспособность. Кредиторы рискуют остаться без своих средств. Обычно в использовании таких схем работы обвиняют частников. Но, как видим, в Беларуси таким не брезгуют и предприятия с долей государства.

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