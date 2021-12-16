«На осмотр машины нужно ехать, пока продавец «горячий» 16.12.2021, 13:17

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Откровенный разговор о выкупе и продаже авто.

Редкий продавец автомобиля не натыкался на рекламу срочного выкупа: если обычные покупатели не находятся, всегда есть люди, которые готовы ускорить продажу. Предлагаемые цены на выкуп нередко вызывают возмущение, однако рынок подобных услуг все еще жив, а значит, спрос есть. О том, как это работает в современных реалиях, abw.by поговорил с одним представителем сферы таких услуг. По просьбе собеседника разговор будет анонимным.

"Не ищу машину в объявлениях"

– С чего вообще начинался бизнес, если это занятие можно так называть, по выкупу и продаже авто?

– Автомобилями я начал заниматься примерно лет 15 назад, еще в бытность студентом. Никаких бизнес-планов изначально не было. Просто купил автомобиль, поездил сам, потом продал с выгодой. Понравилось, начал этим заниматься уже целенаправленно. Тогда многие так делали. Это было как образ жизни. Покупаешь авто, чистишь его, намываешь, едешь на рынок "Ждановичи". Золотые времена были, продавалось все и дорого.

Потом продажа авто стала дополнительным заработком помимо основной работы. За выходные можно было сделать месячную зарплату. Особенно с машинами из Литвы удобно было: утром едешь в Литву, вечером уже сидишь в растаможенной машине.

В 2011 году, когда появилась растаможка, я перешел на местный рынок. Для поездок в Европу требовалась заморозка уже более солидного бюджета. Бюджет на покупку авто тогда составлял не менее 10 тысяч долларов, то есть уже даже для трех автомобилей требовались хорошие деньги, что мне не подходило.

На местном рынке тоже было чем заняться, пусть объемы и уменьшились. Так с тех пор здесь автомобилями и занимаюсь. Даже когда все ездили в Россию во время падения рубля, я оставался здесь. Выходило так, что покупателей на местном рынке вдруг стало ощутимо не хватать, поэтому работы было много. Стал больше охватывать регионы, в отдельные города мог несколько раз на неделе съездить.

– К "перекупам" у налоговых органов периодически возникают всем понятные претензии. Легализация – это сложно?

– У меня было две стадии официальности. Первая – со счет-справками. Я работал под флагом одной из фирм. Платил им определенные деньги и оформлял счет-справки от их имени. Потом открыл ИП и начал работать сам по себе. У нас покупатели верят в договор-купли продажи, думая, что он их защищает. Вот специально для таких случаев я и начал работать официально. На деле, отмечу, договор от счет-справки иногда мало чем отличается. И штрафы могут приходить на старого владельца, и другие сбои могут быть. Разве что счет-справка сегодня есть, а завтра нет.

Для меня особой разницы в конечном итоге все равно нет. Договор официальный, налоги уплачиваются – налоговая точно довольна. Да даже если машина покупается по счет-справке, проблемы очень редко возникают. Сейчас, например, конец года. Если какая-то из машин не продастся – буду ставить ее на учет, чтобы у владельца не было продажи авто в следующем году. Мало ли он потом решит еще машину продать.

– Каким образом ведется поиск продавцов?

– Я не ищу машину в объявлениях. Только реклама в интернете, чтобы продавцы звонили мне самостоятельно. Все приходят на сайт из контекстной рекламы. Конкуренция в этой сфере огромная, особенно в Минске. Лично я трачу на рекламу 50 долларов в сутки, и это с учетом направленности на регионы и с очень поверхностной работой с Минском. Но каждый выбирает то, что ему по душе. Знаю, что некоторые за пределы МКАД и за 30 километров не поедут.

"Самые интересные варианты – свежие "бюджетники"

– Зачем вообще люди отдают авто на выкуп? Любой посредник – это дополнительные денежные потери.

– Услугой пользуются абсолютно разные люди. Кому-то срочно нужны деньги, у кого-то начались проблемы с авто, за устранение которых на СТО хотят большие суммы. Выкуп авто не терпит промедления. Человек готов его продать – нужно ехать в тот же момент, иначе позже он может передумать или машину заберет кто-то другой.

Также многие не хотят связываться с самостоятельной продажей из-за наглых покупателей. Культурных людей много, но отдельные личности, которых также хватает, способны вывести из себя. Ни здравствуйте, ни до свидания, то цену пытаются сбросить не глядя, то ехать им далеко, то еще куча причин, по которым им должны уступать. Я к этому уже просто привык.

– Цена на выкуп авто всегда ниже рыночной, иногда – неприлично ниже. Многие ли готовы отдавать автомобиль задешево?

– В телефонном разговоре на предложенную цену соглашается небольшой процент. Но важен опыт, со временем начинаешь чувствовать, что к чему. Если вариант интересный, то можно ехать смотреть даже при нижней по рынку цене. Обоснованный торг никто не отменял, с продавцами нужно разговаривать.

Цена выкупа также зависит от ликвидности автомобиля. Самые интересные сейчас варианты – свежие "бюджетники". Если у автомобиля маленький пробег, если он на гарантии, можно смело давать рыночную цену. Потом достаточно от стоимости нового авто сбросить условные 500 долларов – и машина найдет покупателя.

– С какими в плане состояния автомобилями чаще всего приходится иметь дело?

– Я покупаю автомобили только у хозяев и лично присутствую при снятии с учета. Это гарантирует отсутствие проблем в дальнейшем. Если машина давно не на учете, от таких вариантов воздерживаюсь. Еще одно важное условие для покупки в современных реалиях – проверка авто на предмет залога. Кредитных машин на рынке хватает.

Состояние у автомобилей бывает разное, но часто приходится иметь дело с "уставшими" и неухоженными машинами. Продавцы на такое любят отвечать: "А что вы хотите? Сколько лет машине!" Это, к слову, также о том, что люди часто думают, что машина от владельца – это всегда хорошо.

У покупателей вообще своя правда. У машины должен быть "родной" окрас и маленький пробег. Сейчас даже 15-летний автомобиль нужно приводить в состояние нового. По нему не должно быть вопросов, только так его можно продать. Я делаю абсолютно все: химчистка, мойка салона и двигателя, перетяжка руля и прочих элементов по необходимости, замена шин, аккумуляторов, ремонт подвески и всего остального. Иногда даже техосмотр прохожу – сейчас это тоже залог успешной продажи авто. Конечно, ненормально, когда к какому-нибудь 17-летнему авто предъявляются такие требования, но по-другому сейчас трудно.

– Пена в порогах – это все еще норма жизни?

– Защищать "перекупов" не буду, потому что недобросовестных людей много. Но покраска и ремонт кузова – это тоже нормальное явление. Если в пороге есть дырка, ее проще сразу заварить и сделать нормально, чем заделывать пеной. Стоимость "перекупских" и нормальных методов ремонта примерно сопоставима. Да, стараешься экономить на краске и лаке, но приемлемые по качеству материалы есть. Любой колхозный ремонт потом обязательно вылезет, и не факт, что не в тот момент, пока машина будет еще в продаже. Переделывать потом все второй раз? Лучше сразу сделать нормально.

– За сколько потом в таком случае продавать автомобили?

– Учитывая мой подход к приведению авто в чувство, меньше средней по рынку стоимости я машины не продаю. Часто выставляю авто на продажу даже выше рыночной цены. Да, буду дольше продавать, но по-другому никак.

Хотя сроки продажи – понятие весьма условное. Один и тот же автомобиль может продаться как за неделю, так и за несколько месяцев. И дело не в цене. Можно менять цену, но ничего не изменится. Просто не нашелся нужный покупатель. Миллион звонков мне не надо. Лучше пусть будет один звонок, но результативный. А уж если человек приехал на осмотр, без покупки вряд ли уедет.

"Пропылесосить и помыть – это не подготовка к продаже"

– К чему стоить быть готовым, если пробовать заниматься выкупом авто самостоятельно?

– Помимо того что нужно разбираться в автомобилях, надо иметь соответствующие знакомства. Пропылесосить и помыть – это не подготовка к продаже. Нужен кузовщик, нужен моторист, нужен слесарь. Чем больше будет людей из автомобильной сферы, тем лучше. Если делать все самому, то времени ни на что не хватит. И тарифы на работы должны быть выгодные, иначе может случиться так, что после всех работ на СТО машина просто продастся в ноль. Еще понадобится настройка контекстной рекламы, но это скорее разовые затраты помимо бюджета на саму рекламу. Из всего цикла работ лично я занимаюсь только покупкой и продажей, все остальные задачи делегированы.

– Последний и главный вопрос: выкуп и продажа авто – это хорошее занятие, чтобы хватало на жизнь?

– Для меня это уже банальный и монотонный процесс. Покупаешь автомобиль, превращаешь его в "новый", ждешь покупателя. В месяц через меня проходит минимум 6-7 машин. Часто бывает больше, но речи не идет о объемах как в крупных автосалонах. Просто в продаже не так много подходящих вариантов. Да и полноценной работой я это назвать в конечном итоге не могу. Это больше как приработок, который не требует огромного количества времени. Если заниматься только выкупом, не знаю, можно ли на это выжить.

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