YouTube заблокировал новый канал российских пропагандистов в Германии 4 16.12.2021, 13:24

Это произошло в день запуска телевизионного вещания на немецком языке.

YouTube заблокировал новый канал немецкой редакции RT — RT auf Sendung. Об этом сообщает «Дождь».

«Это произошло в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. На канале шла прямая трансляция эфира», — говорится в сообщении самих пропагандистов. RT также сообщил, что выясняет причины блокировки.

В конце сентября администрация YouTube заблокировала два немецкоязычных канала RT — RT DE и Der Fehlende Part. В пресс-службе Google сообщали, что RT DE получил предупреждение за загрузку контента, нарушающего правила компании в отношении «ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции». Это привело к приостановке прав канала на публикацию видео.

После этого, как сообщали в Google, владельцы RT DE «пытались обойти ограничения, используя другой канал». В результате оба канала были заблокированы за нарушения условий использования YouTube.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала произошедшее «настоящей медийной войной, объявленной государством Германия государству Россия», не уточнив, какое отношение власти Германии имеют к администрации YouTube. Она также заявила, что ждет блокировки в России Deutsche Welle и других немецких СМИ.

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