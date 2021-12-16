МИД России заявил о готовности оказывать содействие россиянину, приговоренному по «делу Тихановского» 7 16.12.2021, 13:39

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Дмитрий Попов

Дмитрия Попова осудили на 16 лет колонии.

МИД России совместно с посольством РФ в Беларуси «внимательно отслеживают» ситуацию с россиянином Дмитрием Поповым, которого приговорили к 16 годам колонии по «делу Тихановского». Об этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила телеканалу «Дождь».

По словам Марии Захаровой, сотрудники консульского отдела посольства «неоднократно» посещали Попова в минском СИЗО, а также «поддерживают постоянный контакт с его адвокатом».

«Наши коллеги в Минске находятся в постоянном контакте с российским гражданином и готовы и впредь оказывать ему необходимое содействие в рамках имеющейся компетенции», — заключила официальный представитель российского МИД.

В июне Дмитрий Попов написал письмо своей сестре, в котором попросил Владимира Путина лишить его гражданства из-за отсутствия помощи со стороны России. В нем он писал, что больше года ждал, что «Россия своих не бросает, как неоднократно говорил Путин В.В.»

Он утверждал, что за год после ареста его только один раз посетил российский консул.

«Я не хочу иметь паспорт страны, которая готова жертвовать своими гражданами в интересах другой страны», — заявил политзаключенный.

Напомним, 14 декабря в Гомеле огласили приговор фигурантам дела Тихановского. Сергею Тихановскому назначили 18 лет лишения свободы, Артема Сакова и Дмитрия Попова приговорили к 16 годам колонии, Игорь Лосик и Владимир Цыганович получили по 15 лет, Николай Статкевич — 14.

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