Новый год 2022: Рецепты интересных салатов за 10 минут
- 16.12.2021, 13:51
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Они помогут поразить гостей и задобрить Тигра.
Планировать современный новогодний стол 2022 никогда не рано: это только кажется, что времени еще вагон, но пролетит оно быстро. Да и закупаться продуктами лучше сейчас – пока цены не взлетели перед праздниками.
«Униан» написал о том, как сделать современный новогодний стол 2022. Приготовить легкие и разнообразные салаты на Новый год 2022, а также что нельзя подавать на стол в год Тигра.
Все тигры любят мясо – вот оно и должно главенствовать на новогоднем столе в новогоднюю ночь 2022. Все блюда должны быть сытными и вкусными.
При этом не стоит забывать про то, что нельзя готовить на Новый год 2022:
- блюда из дичи: хищник-хозяин года не любит делиться своей добычей;
- крупы и злаки – лучше выбрать в качестве гарнира картофель и овощи;
- блюда корейской кухни: в этой стране мясо тигра считается деликатесом, его там с удовольствием уплетают за обе щеки;
- подавать рыбу и морепродукты в качестве главного блюда: тигр – хоть и представитель кошачьих, но он предпочитает мясо, а рыбу ест редко и с неохотой;
- острые блюда: сыры, соусы и приправы;
шипучие и газированные напитки – лучше подать сок, компот или что-то в этом духе;
- слишком много сладкого.
Новогодние салаты 2022 - что готовить, чтоб и вкусно, и недорого
Салаты тоже стоит приготовить сытные, мясные. Если хотите салаты на новый год 2022 без майонеза – то заправить новогоднее угощение можно сметаной или нежирным йогуртом.
Отварить мясо и яйца можно за 10-15 минут – если филе нарезать кубиками, а яйцо вкрутую варится 8-10 минут максимум. Причем сделать это можно заранее. Или же поставить варить мясо – а самим заняться домашними делами.
Нарезать и собрать все ингредиенты при должно сноровке – дело нескольких минут.
Салат-бомба с курицей, свеклой и орехами
Калорийность такого блюда – меньше 100 ккал на стограммовую порцию. И это будет отличная альтернатива уже приевшейся, всем надоевшей селедке под шубой.
Вам понадобится:
150 г куриного филе;
400 г свеклы;
50 г сыра;
30 г орехов;
1-2 зубчика чеснока – по вкусу;
зелень.
Для заправки достаточно пары-тройки столовых ложек сметаны или йогурта. Как альтернатива – можно заправить ложкой (столовой) оливкового масла.
Как готовить:
Куриное филе и свеклу можно либо отварить, либо запечь в духовке. Затем режем мясо кубиками, а свеклу трём на крупной тёрке, сыр и чеснок – на мелкой тёрке.
Крошим орехи и мелко нарезаем зелень.
Все смешиваем и заправляем по вкусу.
Салат с курицей и черносливом для гурманов
Вам понадобится:
300 г отварного куриного филе;
100 г грецких орехов;
150 г чернослива – распарить и мелко нарезать;
5 яиц – сварить вкрутую;
100 г сыра – лучше брать твердый сорт;
зелень для украшения;
соль по вкусу;
для заправки лучше взять майонез.
Как готовить:
Салат собирается слоями: филе – затем желтки – потом чернослив – далее сыр – орехи – в самом конце белки.
Каждый слой промазываем майонезом и солим по вкусу.
Перед подачей на стол стоит дать салату настояться в холодильнике. При этом зеленью лучше всего украшать непосредственно перед подачей на праздничный стол.
Салат на Новый год с индейкой без вреда для талии
Вам понадобится:
150 г отварного или обжаренного в специях филе индейки, более экономный вариант – филе курицы;
одно яйцо – сварить вкрутую;
2 огурца;
по половинке – болгарского перца (желтого и красного – для красивого вида) и пекинской капусты;
любимая приправа, а также соль, перец – по вкусу;
заправлять сметаной либо же натуральным йогуртом – хватит 2-3 столовых ложек.
Как готовить:
Все нарезаем/шинкуем.
Для заправки соединяем сметану (йогурт) со специями.
Затем смешиваем. Солим, перчим.
Наслаждаемся бесподобным вкусом!