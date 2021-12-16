«Ник и Майк»: Лукашенко унижается и просит не предавать его рядовых чиновников 17 16.12.2021, 13:58

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Фото: Getty Images

Власть в Беларуси деморализована и ищет «спасение» в алкоголе.

Если перед выборами-2020 синепал посещал воинские части и прочих силовиков, то сейчас подготовка идет попытка заискивать перед остатками вертикали.

Об этом пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Унижаться и просить не предавать приходится рядовых чиновников областного масштаба. Синепал все отчетливее понимает, что ставка на омонышей и губошлепиков отворачивает от него все больше людей и никак не приближает к «победе». Более того, номенклатура чувствует напряжение и вынуждена работать в состоянии постоянной перегрузки. Поиски ведьм начинаются уже среди приближенных.

Подтверждается информация о катастрофической кадровой ситуации в МВД.

Повальные увольнения демотивируют вертикаль. Во-первых, не совсем понятно, где взять других людей, которые будут более лояльными, но при этом хотя бы что-то уметь. Во-вторых, каждая следующая волна может ударить даже по самому лояльному начальнику. Это понижает доверие – раз. И увеличивает крысятничество – два. Все это превращается в банку с тараканами. Ник говорит, что это уже ощущается на кончиках пальцев, когда заходишь в любое госучреждение.

Топят печаль чиновники разных рангов примерно одинаково – в алкоголе. Даже приближенные бухают по-черному. Что баба Лида, что новый глава ЦИК, что сын Витя.

По информации Майка, Виктор Лукашенко почти инкогнито сгонял на тусовку руководителей НОК СНГ и стран Балтии в Узбекистан. Запомнился тем, что каждый вечер нажирался в умат. Говорил об отсутствии насилия и сетовал на то, что никто с ним не хочет общаться. Зазывал на 30-летие НОК, но никто не приехал.

И уже не приедет. Осознание того, что ты изгой – тяжелое. Еще тяжелее, что осознание того, что всех, кто нарушал закон, постигнет наказание.

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